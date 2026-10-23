Objetivo de NBA México es traer a Karim López a un juego de temporada regular en CDMX

Raúl Zárraga, director de la oficina de la NBA en México, confirmó que existe la intención de celebrar el histórico logro del mexicano con su gente

La NBA tiene como prioridad traer a Karim López y a los Memphis Grizzlies a un partido de temporada regular en la Ciudad de México, con el objetivo de celebrar el histórico logro del basquetbolista mexicano, quien llegó a la liga como una de las grandes promesas nacionales.

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En charla general con medios de comunicación, Raúl Zárraga, director de la oficina de la NBA en México, confirmó que la organización trabaja con esa intención, aunque aclaró que, por el momento es solo una intención.

"Es una prioridad para nosotros el festejar a Karim, su familia y su equipo, este gran logro de estar en la NBA con un juego, es lo que estamos buscando. Por ahora lo que puedo confirmar es nuestra intención", señaló Zárraga.

Raúl Zárraga, director de la oficina de la NBA en México | ESPECIAL

NBA México ya trabaja en traer a Grizzlies al país

El directivo también expresó su deseo de que el joven mexicano pueda compartir con la afición nacional el inicio de su trayectoria profesional, acompañado por la franquicia que apostó por su talento.

"Nos encantaría que Karim venga a festejar la gran carrera que ha tenido con un juego en la ciudad de México", expresó, en referencia a la posibilidad de que los Grizzlies disputen un partido en la capital del país.

Raúl Zárraga, director de la oficina de la NBA en México, confirmó que existe la intención de celebrar el histórico logro del mexicano | ESPECIAL

López fue seleccionado por Memphis con el puesto número 21 del Draft 2026, convirtiéndose en el primer mexicano en ser elegido durante la primera ronda.

Jaime Jáquez Jr. también fue reclutado en esa instancia en 2023 por Miami Heat, pero él nació en Estados Unidos, por lo que Karim marca un precedente para el basquetbol nacional.

La presencia de Karim y del mismo Jaime Jáquez, quien ya vino a México en 2024 con un choque del Heat ante Washington, tambien sirven de gancho para mantener la relación de nuestro país con la NBA.

"El plan es mantener los juegos en México como siempre lo hemos dicho. Tenemos un contrato multinual", aseguró el directivo mexicano.

Zárraga vaticina gran futuro a Karim López

Más allá de la posibilidad de verlo jugar en casa, el director de la oficina de NBA México destacó las condiciones personales y deportivas del basquetbolista, a quien considera capaz de construir una sólida carrera.

"Le auguro un gran futuro porque el tema de su disciplina mental, por el tema familiar. Mi equipo es el que ha tenido contacto con su padre y te das cuenta de las raíces que tiene. Tengo las esperanzas que llegue lo más lejos que pueda, cuenta con el nivel de juego, no por nada fue el pick número 21 y es un tema de irse poco a poco desarrollando", concluyó.