Giannis Antetokopou quiere sumar su primera victoria con el Heat ante uno de los Hornets que sorprendieron en el arranque de la temporada

El encuentro entre los Charlotte Hornets y los Miami Heat se llevará a cabo el próximo 24 de octubre de 2026 a las 16:00. Partido correspondiente a una fecha más de la NBA; encuentro que se podrá disfrutar por ESPN y NBA League Pass.

Giannis Antetokopou y Bam Adebayo mostraron que Miami tiene para competir pese al inicio de la nueva era con el griego a la cabeza, pero enfrente estarán unos Hornets que quieren ser de los equipos a vencer de la Conferencia Este.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Charlotte Hornets llega a este juego de manera invicta, aunque con un juego pendiente ante los Atlanta Hawks: derrotaron a los Nets con un gran desempeño de todo el equipo; la franquicia demuestra que cada semana habrá un integrante de la quinteta saliendo como protagonista para el equipo.

La salida de Lamelo Ball a los Minnesota Timberwolves hizo que en la franquicia de Charlotte comenzara una revolución en busca de mejores resultados.

Por su parte, Miami Heat vive una nueva era al mando de Giannis Antetokopou; pese a caer derrotados recientemente ante Minnesota Timberwolves con Lamelo Ball y Anthony Edwards como protagonistas, la franquicia de Miami quiere retomar el camino.

Charlotte Hornets ante los Nets | AP

El griego promedió grandes cifras en su presentación con su nuevo equipo: 35 putos, 6 rebotes y una asistencia.

Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia la clasificación de la liga.

Giannis Antetokopou y el Miami Heat ante los Minnesota Timberwolves | AP

¿Dónde ver Miami vs. Charlotte?

El encuentro entre los Charlotte Hornets y los Miami Heat se llevará a cabo el próximo 24 de octubre de 2026 a las 16:00 en el Spectrum Center. Partido correspondiente a una fecha más de la NBA; encuentro que se podrá disfrutar por ESPN y NBA League Pass.