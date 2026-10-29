Voces NBA, el proyecto que cuenta las historias de los jugadores latinos que lograron llegar a la mejor liga del mundo

Germán Beder encabeza un proyecto que reúne a 10 protagonistas latinoamericanos que cuentan su camino, sacrificio y aprendizaje para haberse convertido en jugadores profesionales

Llegar a la NBA representa el sueño de miles de basquetbolistas, pero detrás de cada jugador hay una historia de esfuerzo, sacrificios y decisiones que pocas veces llegan al público.

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Con esa premisa nació Voces NBA, un podcast conducido por el periodista argentino Germán Beder que busca acercar a los aficionados latinoamericanos a las experiencias de quienes alcanzaron la élite del baloncesto.

En entrevista con RÉCORD, Beder explicó que el proyecto permitirá conocer el recorrido de 10 figuras latinas, desde sus primeros pasos hasta su consolidación en la liga más importante del mundo.

Los episodios se estrenarán cada jueves en el canal de NBA en Español en YouTube. El argentino Luis Scola fue el protagonista del primer capítulo y México estará representado por Horacio Llamas.

Germán Beder en charla con Luis Scola | NBA Español

Voces NBA busca mostrar lo que hay detrás del éxito de los latinos

Uno de los aprendizajes que más llamó la atención de Beder durante las entrevistas fue la importancia de encontrar un papel dentro del equipo, incluso cuando eso significaba renunciar al protagonismo individual.

Lo que más me sorprendió verdaderamente es que todos hablaban de la importancia de encontrar un rol una vez que llegaban a la NBA, de encontrar una función y tratar de darle al equipo lo que el equipo necesite, ya dejando de lado todo tipo de protagonismo

El argentino añadió que esa mentalidad se repitió en las historias de los jugadores y que fue fundamental para mantenerse en una competencia de máximo nivel.

“Todos tuvieron que hacer ese recorrido y también ceder ego, resignar protagonismo para poder mantenerse, porque es la única manera verdaderamente. Y eso me sorprendió porque en todos los casos se repetía”, explicó sobre las coincidencias que encontró entre los protagonistas.

Horacio Llamas con Germán Beder para Voces NBA | NBA Español

Hoy la NBA se puede consumir de muchas maneras

Beder destacó que el acceso al baloncesto ha cambiado con el paso de los años, pues ahora existe una oportunidad para profundizar en las historias de los jugadores. Ya no solo es poder conocer sus historias en la duela, sino fuera y antes.

“Antes era muy difícil acceder, solamente se podía ver partidos ocasionalmente, y ahora eso cambió mucho. Por eso también este podcast de Voces NBA es una oportunidad para conocer la historia de todos los latinos, cómo fueron llegando, cómo fue su proceso de trabajo y todo lo que tuvieron que dejar atrás para llegar a la NBA”, compartió.

Horacio Llamas, el mexicano que abrió camino en la NBA

Entre las figuras que aparecerán en la serie está Horacio Llamas, quien hizo historia al convertirse en el primer mexicano en jugar en la NBA. El exbasquetbolista compartió su visión sobre el valor de recuperar estas experiencias y transmitirlas a quienes buscan abrirse camino en el deporte profesional.

Soy partícipe de que se conozca la historia de todo en cada país, en cada familia, para no repetir los errores, para mejorar, para ser siempre mejores

También subrayó que el trabajo y el sacrificio son puntos en común entre quienes llegaron a la liga.

“Lo que realmente vivimos y, como dice Germán, él entrevistó a todos y todos tenemos una coincidencia, es el trabajo, el sacrificio; es siempre estar pensando cómo no encajar, sino competir y ayudar al equipo”, relató.

Llamas explicó que mantenerse en un equipo exige mirar más allá de las propias estadísticas y encontrar la manera de aportar en aspectos que otros jugadores quizá no dominan.

“A veces tienes que dejar el ‘hey, ¿por qué no me la pasan?, hey, yo soy bueno, también la puedo meter’, dejarlo a un lado y decir: ‘A ver, ¿qué es lo que los demás no hacen o lo que hacen menos para yo hacerlo?’”, expresó en charla con RÉCORD.

Horacio Llamas compartió su historia deportivo en Voces NBA | NBA Español

Hay muchas historias por contar en Voces NBA, un proyecto que esperan tenga continuidad

Beder, por su parte, espera que Voces NBA tenga continuidad, pues considera que todavía existen muchas historias latinoamericanas que merecen ser contadas.

“La verdad que el proyecto para mí quedó espectacular, soy totalmente sincero y honesto. No es por demagogia, pero a mí me pareció muy enriquecedor realmente”, afirmó.

El periodista también resaltó lo que descubrió al conversar con Llamas y otros protagonistas, incluso con jugadores que conocía desde su etapa como jefe de prensa de la selección argentina.