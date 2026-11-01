Karim López consigue sus primeros puntos con Memphis en la victoria contra Sacramento

El sonorense aprovechó sus minutos en la duela para estrenarse como anotador en la NBA durante el triunfo de los Grizzlies por 136-105 ante los Kings

Karim López escribió un nuevo capítulo en su historia dentro de la NBA al conseguir sus primeros puntos con los Memphis Grizzlies. El mexicano tuvo participación en el triunfo de su equipo por 136-105 sobre los Sacramento Kings, en su segundo encuentro como profesional.

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La amplia ventaja de Memphis le permitió al entrenador Tuomas Iisalo darle minutos al sonorense durante el último cuarto. Con el partido prácticamente definido, el estratega aprovechó para darle otra oportunidad al joven mexicano, quien respondió con una actuación que quedará marcada en su carrera.

Así fue la primera canasta de Karim López en la NBA

La primera anotación del mexicano llegó después de una acción defensiva. López bloqueó un intento de Nique Clifford, recuperó el balón y encabezó un contragolpe que terminó con una penetración hasta la pintura para conseguir sus primeras dos unidades en la máxima liga de basquetbol.

El hermosillense permaneció 4 minutos y 15 segundos sobre la duela y terminó con dos puntos, un rebote y un bloqueo. En su debut, el pasado 29 de octubre ante Portland Trail Blazers, había disputado poco más de dos minutos, pero no consiguió estrenarse en el marcador.

Karim López durante una conferencia con Grizzlies | AP

La victoria de Memphis también tuvo como protagonistas a Cameron Boozer, quien terminó con 27 puntos y nueve rebotes, e Isaiah Stewart, que aportó 24 unidades. GG Jackson también destacó con 21 puntos para contribuir al contundente resultado ante Sacramento.

Memphis iguala su mejor arranque histórico y Karim podría volver a jugar

Karim López debutó con los Grizzlies | X @memgrizz

Con este resultado, los Grizzlies llegaron a seis triunfos consecutivos y conservaron su condición de equipo invicto en la temporada 2026-27. Además, igualaron el mejor comienzo en la historia de la franquicia, marca que habían conseguido durante la campaña 2014-15.