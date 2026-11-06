Greivis Vásquez y Horacio Llamas piden paciencia con Karim López; “va a encontrar su rol y se va a establecer

Los ex jugadores respaldaron al joven mexicano de 19 años y consideraron que debe tener paciencia para encontrar su lugar en la NBA

El camino de Karim López en la NBA apenas comienza y, aunque las expectativas sobre el basquetbolista mexicano son altas, dos exjugadores de la liga más importante del mundo consideran que debe existir paciencia con su proceso de adaptación tanto de él mismo como de la afición mexicana.

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Greivis Vásquez y Horacio Llamas coincidieron en que el sonorense tiene las condiciones para consolidarse, pero necesita encontrar su rol y aprovechar cada oportunidad que tenga sobre la duela.

Previo al partido de temporada regular de la NBA de este sábado entre Indiana Pacers y Denver Nuggets, que se disputará en la Arena Ciudad de México, los exbasquetbolistas compartieron sus puntos de vista con los medios de comunicación sobre el presente y futuro del joven mexicano.

Karim López en la banca de los Grizzlies Memphis | AFP

Greivis Vásquez ve a Karim López como un talento en potencia

Para Greivis, exjugador venezolano que tuvo una trayectoria en la NBA, el talento de Karim está fuera de discusión y confía en que terminará por establecerse en la liga.

“Cuando hablamos de Karim López, hablamos de un talento que se va a establecer en la NBA, pero hay que tener paciencia. Nosotros somos latinos, somos cultura hispana, y establecerse en la NBA es un proceso”, expresó el venezolano.

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Vásquez destacó que el comienzo de una carrera no determina hasta dónde puede llegar un jugador, por lo que pidió mantener el respaldo hacia el mexicano y confiar en sus capacidades.

“Todo en la vida no es cómo tú empiezas, es cómo tú terminas. Pienso que se va a establecer en la NBA. Él va a encontrar su rol y se va a establecer. Así que, Karim López, te estamos apoyando”, agregó.

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Llamas recuerda que hasta el hijo de LeBron James pasó por la G League

Por su parte, Horacio Llamas, primer mexicano en jugar en la NBA, también se sumó al llamado de paciencia y sobre Karim, quien durante la última semana fue enviado a la filia de la G League, en Memphis Hustle.

“Hasta al hijo de LeBron James lo mandaron a la G League, a muchos los mandan ahí. El jugar mucho te va a hacer que aprendas. Que aprenda y que siga mejorando, y ¿cómo lo hará?, pues jugando”, señaló.

Llamas consideró que Karim todavía tiene mucho margen para crecer, pues apenas tiene 19 años y ha mostrado avances importantes en sus condiciones físicas y técnicas.

“Tiene 19 años el morro y ha mejorado muchísimo, tiene altura, tiene físico, tiene IQ, tiene el salto, tiene anticipación. Si va a estar en la G League, que juegue y que aproveche todo eso”, sentenció.