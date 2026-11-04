Las lesiones amenazan con opacar la visita de Indiana Pacers a México para enfrentar a Denver Nuggets

Tyrese Haliburton podría no estar en la duela en México | Especial

Los Pacers atraviesan una complicada crisis de lesiones que podría provocar varias ausencias para el partido del próximo sábado 7 de noviembre en la Arena Ciudad de México

La expectación por el regreso de la NBA a México podría encontrarse con un contratiempo importante, luego de que los Indiana Pacers atraviesan una complicada situación por las lesiones y corren el riesgo de presentarse con varias ausencias ante los Denver Nuggets el próximo sábado 7 de noviembre, en la Arena Ciudad de México.

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La baja más sensible es la de Tyrese Haliburton, quien apenas había regresado a las duelas después de perderse toda la temporada anterior por una rotura del tendón de Aquiles derecho. Ahora, el estelar base sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo que lo mantendrá fuera de actividad al menos un par de semanas.

¿Qué jugadores de Indiana Pacers están lesionados?

Haliburton con su gran partido | AP

La lista de problemas físicos también incluye a T.J. McConnell, con una distensión en el isquiotibial derecho; Ben Sheppard, quien fue sometido a una cirugía de menisco en la rodilla izquierda, y Johnny Furphy, en recuperación de una operación por una lesión del ligamento cruzado anterior.

A ellos se suman Ivica Zubac, con un esguince en el tobillo izquierdo; Obi Toppin, con molestias en la espalda, y Kelly Oubre Jr., quien presentó una contusión en la pantorrilla izquierda. Estos últimos tres aparecieron como duda para el compromiso ante Memphis, por lo que su evolución será importante rumbo al encuentro en México.

Jalen Slawson intenta hacer un tiro ante Atlanta | AP

¿Cómo llegará Indiana al partido contra Denver Nuggets?

La preocupación no termina ahí. Pascal Siakam, Andrew Nembhard, Aaron Nesmith y Larry Nance Jr. también estuvieron ausentes del partido ante Atlanta, aunque sus situaciones fueron distintas: descanso, manejo de cargas físicas, molestias cervicales y una enfermedad. Su disponibilidad para los siguientes compromisos será clave.

El panorama representa un riesgo para el espectáculo que esperan los aficionados mexicanos, pues Indiana podría perder a varias de sus principales figuras frente a Nikola Jokic y los Nuggets.

Rick Carlisle, coach de Pacers ha tenido problemas para conformar su quinteta | AP