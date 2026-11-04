Capitanes en sesión de entrenamiento de cara al inicio de la NBA G League | Alejandro Chávez

Después de terminar como segundo lugar de la Conferencia Oeste y quedar eliminado en cuartos de final, el entrenador brasileño busca construir un equipo con identidad defensiva y solidario en el ataque

Capitanes de la Ciudad de México tiene la mira puesta en repetir su presencia en los playoffs de la NBA G League. Durante el Día de Medios, el entrenador Víctor Galvani dejó claro que el objetivo será competir por algo importante, pero para conseguirlo estableció dos condiciones; intensidad defensiva y colectividad ofensiva.

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La campaña pasada, el conjunto capitalino terminó en el segundo puesto de la Conferencia Oeste con una marca de 24 victorias y 12 derrotas. Sin embargo, su camino terminó en la primera ronda de playoffs, al caer en los cuartos de final frente a Rip City Remix, por lo que ahora buscarán dar un paso más.

Compartir el balón en la ofensiva y jugar duro en la defensiva

Capitanes de la Ciudad de México en la Arena | IMAGO7

Galvani explicó que sus expectativas no están relacionadas con las estadísticas individuales ni con exigirle a un jugador que consiga determinada cantidad de puntos o rebotes. Para el entrenador, lo más importante será que todos aporten al funcionamiento colectivo.

"Tengo dos expectativas sobre ellos. Una es que jueguen duro en la defensa y la otra es que compartan el balón en la ofensiva. Estas son mis dos expectativas con todos. No espero que uno haga 20 puntos y otro consiga 10 rebotes; quiero que jueguen duro en la defensa y compartan el balón", señaló el estratega.

Capitanes en sesión de entrenamiento | Alejandro Chávez

El brasileño insistió en que estos principios no solamente serán exigencias individuales, sino también la base del funcionamiento colectivo de Capitanes. Además, advirtió que la constancia durante los entrenamientos y el trabajo cotidiano serán determinantes para alcanzar las metas del equipo.

Víctor Galvani destaca el crecimiento de los jugadores de Capitanes

Capitanes jugará su décima temporada de existencia | Alejandro Chávez

"Esta es la expectativa individual, pero también la expectativa colectiva. Queremos pelear por algo muy grande y, para conseguirlo, nuestros hábitos diarios harán toda la diferencia", agregó Galvani.

El entrenador también habló sobre su experiencia al frente del equipo y reconoció que, después de cuatro temporadas en la G League, conoce mejor la dinámica de la competencia.

Destacó el crecimiento de los jugadores que formaron parte de la plantilla anterior, pues todos consiguieron oportunidades para jugar en equipos de mayor nivel después de su paso por Capitanes.

Vitor Galvani, entrenador de los Capitanes de la CDMX | IMAGO7