Capitanes se fortalece en la Arena Ciudad de México

La Arena Ciudad de México se ha convertido en una auténtica fortaleza para los Capitanes de la CDMX, y ahora más que nunca necesitan el respaldo de su afición. La quinteta capitalina disputará este miércoles sus primeros playoffs desde su llegada a la NBA G League, y lo hará en casa, donde apenas sufrió tres derrotas en 18 partidos.

A solo dos días de enfrentar a los Rip City Remix, el coach Vitor Galvani enfatizó la importancia del apoyo desde las gradas. Esto señaló Galvani

Vitor Galvani con un cinturón l IMAGO7

Estamos muy felices de tener la posibilidad de jugar los playoffs en casa. Es importante porque sabemos que nuestro récord aquí es mucho mejor y estamos seguros de que nuestra afición estará para apoyarnos.

Galvani incluso reconoció que el público capitalino se convierte en un factor determinante, como si se tratara de un jugador extra en la duela.

Capitanes celebra pase a Play Offs l IMAGO7

“Dependemos mucho de ellos. Hubo momentos difíciles en los partidos, pero cuando jugamos en casa, nuestra afición siempre estuvo ahí. La energía que traen, cómo celebran, cómo nos empujan cuando estamos abajo y cómo siguen apoyando cuando estamos arriba es lo más importante; es nuestro sexto jugador.

Próximo rival de Capitanes

Duelo de Capitanes l IMAGO7

Enfrente estará un rival conocido. Ambas escuadras se han visto las caras en siete ocasiones, con saldo desfavorable para Capitanes, que registra cuatro derrotas por tres victorias, incluyendo los dos duelos de esta temporada, en los que dividieron triunfos en la Ciudad de México.

Sobre el reto de encarar un partido de eliminación directa, Galvani dejó claro que la concentración será clave.