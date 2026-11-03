¡Histórico! Luka Doncic rompe récord de la NBA tras exhibición con los Lakers ante Miami Heat

Luka Doncic rompe récord de la NBA tras exhibición con los Lakers ante Miami Heat | AP

El esloveno llegó a 19 partidos con al menos 40 puntos, 10 asistencias y cinco triples, la mayor cantidad en la historia de la NBA

Luka Doncic estableció una nueva marca histórica de la liga al convertirse en el basquetbolista con más partidos de al menos 40 puntos, 10 asistencias y cinco triples, luego de su espectacular actuación en la victoria de su equipo por 138-117 sobre Miami Heat.

El esloveno terminó el encuentro con 42 unidades, siete rebotes, 13 asistencias, dos robos y seis triples, estadísticas que le permitieron alcanzar los 19 partidos con esta combinación de números. La propia NBA destacó el registro a través de sus redes sociales, mientras los Lakers consiguieron su sexta victoria en ocho encuentros de la temporada.

Luka Doncic y los Lakers viven un arranque espectacular

El gran momento de Doncic no se limita a su nueva marca. El base atraviesa una racha extraordinaria, pues acumula cinco partidos consecutivos con al menos 37 puntos, una muestra de su impacto ofensivo en el inicio de la campaña.

Durante sus últimas cinco apariciones, el esloveno registró actuaciones de 52, 41, 37, 45 y 42 unidades, respectivamente, para promediar 43.4 puntos por encuentro. En el triunfo ante Miami, además, convirtió 14 de sus 24 intentos de campo y seis de 15 desde la línea de tres puntos.

Su producción también ha sido determinante para el buen paso de Los Angeles, que mejoró su récord a 6-2 y se mantiene como uno de los equipos protagonistas en este comienzo de temporada.

En cuanto a sus números generales, Doncic registra un promedio de 38.3 puntos, 8.1 asistencias y ocho rebotes por partido, con porcentajes de efectividad cercanos al 50% en tiros de campo, 43% en triples y 89% desde la línea de tiros libres.

Luka Doncic ante Miami Heat | AP

Giannis Antetokounmpo reconoce el talento de Luka Doncic

La actuación del esloveno también provocó elogios de Giannis Antetokounmpo, estrella del Miami Heat, quien no escatimó palabras para reconocer la capacidad ofensiva de su rival.

"Obviamente, es uno de los mejores anotadores que han jugado este partido, si no el mejor", expresó el griego, de acuerdo con declaraciones recogidas por Dave McMenamin, de ESPN.

Antetokounmpo incluso amplió su reconocimiento al hablar de la trayectoria de Doncic y no solamente de su actualidad.

"No hablo de ahora. Hablo de todos los tiempos. Creo que a algunos les da miedo decirlo, pero tiene que estar entre los mejores", agregó.

Giannis Antetokounmpo y Luka Doncic | AP

Por su parte, el entrenador de los Lakers, JJ Redick, destacó especialmente la capacidad del europeo para generar oportunidades para sus compañeros. El estratega consideró que las 13 asistencias fueron tan importantes como su producción anotadora.

Redick también resaltó que Los Angeles repartió 39 asistencias ante Miami, su mejor registro desde que asumió la dirección técnica del equipo.