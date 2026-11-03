Karim López se quedó sin acción en la primera derrota a los Grizzlies en la temporada

El de Hermosillo no pudo ver actividad en el duelo de los Memphis

Zion Williamson anotó 25 puntos, incluidos nueve en la prórroga; Jeremiah Fears encestó dos tiros libres con 7,3 segundos restantes, y los Pelicans de Nueva Orleans le propinaron a los Grizzlies de Memphis su primera derrota de la temporada, 135-134 la noche del lunes.

La tercera victoria consecutiva de los Pelicans puso fin a la racha de seis triunfos de los Grizzlies para abrir la campaña. Memphis era el último equipo invicto de la NBA; su arranque de 6-0 igualaba la mejor racha de inicio de temporada en la historia de la franquicia.

Ty Jerome sumó 40 puntos para Memphis, pero falló su tiro de 15 pies sobre la bocina.

Zion Williamson en el partido ante Memphis | AP

Karlo Matkovic anotó 25, la mayor cifra de su carrera, para igualar a Williamson, y Derik Queen terminó con 20 para Nueva Orleans.

Cameron Boozer terminó con 18 para Memphis, mientras que Jaylen Wells anotó 16 unidades.

Jerome ayudó a que los Grizzlies enviaran el partido a la prórroga al anotar nueve puntos consecutivos en los últimos 1:43 para empatar el juego a 124 al final del tiempo reglamentario.

Memphis y Nueva Orleans enfrentándose en un partido de temporada regular | AP