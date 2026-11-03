La franquicia anunció que homenajeará al exjugador el próximo 7 de febrero de 2027, cuando su camiseta será elevada al techo del Paycom Center

Russell Westbrook tendrá un lugar permanente en la historia del Oklahoma City Thunder. La franquicia anunció que retirará el número 0 que utilizó durante su etapa con el equipo, como reconocimiento a una trayectoria que lo convirtió en uno de los jugadores más importantes de su historia.

El homenaje se realizará el próximo 7 de febrero de 2027, antes del partido frente a los New York Knicks, en el Paycom Center. De esta manera, el dorsal que acompañó al base durante sus mejores años en Oklahoma City dejará de estar disponible para cualquier otro jugador.

Russell Westbrook dejó una huella imborrable en el Thunder

Westbrook disputó 11 de sus 18 temporadas en la NBA con Oklahoma City, equipo que lo seleccionó en la cuarta posición del Draft de 2008, cuando todavía era conocido como Seattle SuperSonics. Durante ese periodo se convirtió en el líder histórico de la franquicia en puntos, rebotes, asistencias, robos y partidos disputados.

Russell Westbrook y Kevin Durant chocan sus manos | AP

Su momento más importante llegó en la campaña 2016-17, cuando conquistó el premio al Jugador Más Valioso (MVP) después de promediar 31.6 puntos, 10.7 rebotes y 10.4 asistencias por partido. Además, registró 42 triples-dobles en aquella temporada, una marca histórica para la NBA.

El impacto de Westbrook también se reflejó en los resultados colectivos, pues ayudó al Thunder a disputar las Finales de la NBA en 2012, además de alcanzar nueve veces los Playoffs y cuatro ocasiones las Finales de la Conferencia Oeste durante su estancia en el equipo.

El número 0 será el segundo dorsal retirado por Oklahoma City

Kevin Durant y Russell Westbrook en el partido contra Warriors | AP

Con esta decisión, Westbrook se convertirá en el segundo jugador cuyo número será retirado por el Thunder, después de Nick Collison, quien recibió ese reconocimiento con el dorsal 4 en 2019.

El exbasquetbolista anunció su retiro profesional el 12 de agosto de 2026, después de una carrera de 18 temporadas en la que también defendió las camisetas de Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets y Sacramento Kings.