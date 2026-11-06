Danilo Gallinari celebra el campeonato de Kimi Antonelli: “Como italianos estamos muy orgullosos de él”

Danilo Gallinari en las actividades previas al partido de la NBA en México | AFP

El exbasquetbolista de la NBA destacó el triunfo del piloto italiano en el pasado Gran Premio de México

El campeonato conseguido por Kimi Antonelli en el pasado Gran Premio de México tuvo eco en el mundo del deporte italiano, luego de que su compatriota Danilo Gallinari, exjugador de la NBA, expresó su orgullo por el logro del piloto de Mercedes.

En charla con medios mexicanos, Gallinari no ocultó su satisfacción por lo conseguido por Antonelli y destacó la importancia de que un deportista italiano alcance la cima en la Fórmula Uno.

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“Fue una gran carrera de Kimi. Por supuesto, como italianos estamos muy orgullosos de él”, comentó el exbasquetbolista.

Gallinari reconoce el respaldo de Mercedes

Gallinari seguró que su compatriota tiene ahora una gran responsabilidad al representar a Italia en el automovilismo y reconoció que ahora tendrá una exigencia todavía mayor después de alcanzar este objetivo.

“Cuando ganas uno y cargas el peso de representar a tu país en la Fórmula Uno, es algo importante dentro del automovilismo, así que ahora queremos que gane cada año”, agregó.

Mercedes en celebración tras el Gran Premio de México por el título de Andrea Kimi Antonelli | AP

El italiano reconoció el trabajo de Mercedes en el desarrollo del joven piloto y la confianza que depositó en él desde sus categorías juveniles.

"Fue genial ver que Mercedes le dio la oportunidad de crecer en el programa de jóvenes de Mercedes y ganar así. Un saludo a Toto y a Kimi”, expresó.

Recordar que Antonelli no ganó la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pues terminó en la tercera posición, resultado suficiente para asegurar su primer campeonato.

Andrea Kimi Antonelli celebra su título tras el Gran Premio de México | MEXSPORT

¿Quién es Danilo Gallinari, una leyenda de la NBA?

Gallinari se encuentra en México como una de las leyendas invitadas a las actividades previas al partido de temporada regular que disputarán los Indiana Pacers y los Denver Nuggets este sábado en la Arena Ciudad de México.

El italiano tuvo una trayectoria de 14 temporadas en la NBA, donde jugó para New York Knicks, Denver Nuggets, Los Ángeles Clippers, Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks, Boston Celtics, Washington Wizards, Detroit Pistons y Milwaukee Bucks. Se retiró del basquetbol profesional en 2025.