Espectáculo previo a la carrera en el Gran Premio de México 2026 | MEXSPORT

Por ahora, la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez tiene contrato hasta 2028, pero las negociaciones avanzan

Campeón, emociones, polémica y batallas en pista. El Gran Premio de México este año tuvo de todo y confirmó que es una de las fechas que vale mantener en el calendario de la Fórmula 1, aunque por ahora su contrato solo dura hasta 2028. Sin embargo, el CEO de la categoría, Stefano Domenicali, dejó entrever su intención de mantenerlo por más años, aunque no lo dijo con claridad.

Previo al evento del pasado fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el directivo italiano fue cuestionado en una entrevista en TUDN sobre si tiene en planes mantener el México GP por varios años. Ante ello, Domenicali solo levantó el pulgar y sonrió a la cámara. "¿Está claro, está claro?", mencionó.

Domenicali se rinde en elogios a Checo Pérez

Por otra parte, el directivo italiano aprovechó el espacio para destacar la trayectoria de Checo Pérez. El tapatío se convirtió en el séptimo piloto en llegar a los 300 Grandes Premios iniciados, y en caso de completar la Temporada 2027 se pondrá en la cuarta posición. "Es un resultado increíble", declaró Domenicali.

"Ha ganado muchísima competición, ha instruido los amantes del coche de la Fórmula por aquí en México. Con Cadillac, espero, va a tener un coche competitivo, un coche importante. Pienso que Checo es el piloto perfecto para un equipo como Cadillac que debe ganar tiempo para parar una competición difícil. La pareja de Checo y Cadilac va a ser seguramente presente para el futuro", finalizó.

Sergio 'Checo' Pérez, piloto de Cadillac, durante conferencia de prensa del Gran Premio de México 2026 | MEXSPORT

¿Cuándo es el Gran Premio de México 2027?

A pesar de que apenas finalizó el evento de este año, ya comenzaron las preparaciones para la próxima edición, en la cual por primera vez el Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá una fecha puntuable del Campeonato de la Fórmula 2. Será del viernes 29 al domingo 31 de octubre que se celebren las carreras en la Temporada 2027.

La venta de boletos comenzará este jueves 5 y viernes 6 de noviembre, para los usuarios con Derecho a Primera Opción (DPO), es decir, los aficionados que fueron este año puede mantener el mismo lugar si quisieran acudir de nuevo. La preventa Banamex será del lunes 9 al martes 10, mientras que el miércoles 11 saldrán a la venta al público en general en el portal Ticketmaster.