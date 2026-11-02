Sergio 'Checo' Pérez, piloto de Cadillac, durante conferencia de prensa del Gran Premio de México 2026 | MEXSPORT

El piloto mexicano habló sobre lo ocurrido en la ciudad de México

Sergio “Checo” Pérez terminó en la décimo sexta posición en el Gran Premio de México y una vez más los problemas con su auto fueron evidentes. El mexicano destacó las fallas después de la carrera.

¿Qué dijo Checo Pérez?

“Fue un fin de semana en México, en mi carrera de 300. Fue muy, muy bueno. Fue un gran primer lapso, dos veces”, empieza destacando en un video a través de Cadillac en redes sociales.

Sergio Pérez reveló lo sucedido durante la carrera con su equipo: “Fue desafortunado. Tuvimos un problema en la parada, con una de las pistas, y perdimos alrededor de 5 segundos, lo que nos costó mucho.

“Y luego tuvimos otro problema con el software, lo que significó que no se aceleró lo suficientemente, y tuve una penalti para acelerar en la línea de pit”, terminó destacando el mexicano.

Checo Pérez sobre la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez | Mexsport

Asimismo destacó todo el esfuerzo: “Pero, en general, lo damos todo como equipo. Estoy seguro de que aprenderemos de esto, volveremos más fuertes. Creo que ha sido nuestra carrera más competitiva recientemente, así que hay mucho alivio ahí.”

“Y los fanáticos fueron increíbles. Fue un fin de semana muy, muy especial,y estuve muy contento de verlos todos. Nos vemos en unos días en Brasil”, mencionó el piloto.

Sergio 'Checo' Pérez, piloto de Cadillac, en el Gran Premio de México 2026 | MEXSPORT

¿Qué dijo Valtteri?

“Obviamente, lo más importante de hoy es que Valtteri está con nosotros, y está bien. Estoy seguro de que el equipo mirará lo que pasó. Y, obviamente, para Kimi y Toto, han hecho un maravilloso trabajo”, mencionó Checo Pérez.

“Primero de todo, para Toto, ponerlo en el equipo y estar con él durante los periodos difíciles, fue realmente impresionante verlo desde afuera. Y Kimi, la manera en que le dio las manos y cómo lo entregó este año, fue realmente bien hecho. ¡Bravo por eso! Y espero que hoy lo disfruten con un poco de tequila”, mencionó.