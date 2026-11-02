¡Por el regreso de Checo Pérez! Así fue el récord de asistencia en Gran Premio de México que lo pone en el top mundial

Con más de 400 mil asistentes, la fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez fue uno de los mejores del año

Todo por la Checomanía. El regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 tuvo el efecto esperado en la tribuna y el Gran Premio de México rompió su propio récord de asistencia este año. De acuerdo con las cifras oficiales, a lo largo del fin de semana asistieron 405 mil 363, casi cuatro mil más que en 2025 y 405 más que su mejor registro hasta ahora: el de 2024.

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El día de mayor asistencia, como cada año, fue el domingo en el cual se corrió la carrera principal, con 155 mil 352 personas. Para la jornada sabatina, en la cual se disputó la clasificación, se registraron 147 mil 889 asistentes, por 102 mil 122 que hubo el viernes en las Prácticas Libres. Con ello, fue el cuarto año consecutivo que el Gran Premio de México supera los 400 mil asistentes.

Sergio 'Checo' Pérez, piloto de Cadillac, en el Gran Premio de México 2026 | MEXSPORT

¿Cuál ha sido la asistencia del Gran Premio de México desde su regreso en 2015?

Nuestro país se sumó al calendario de F1 por primera vez como carrera puntuable en 1963, pero no se ha mantenido como inamovible y hasta ahora se ha celebrado en tres etapas distintas. La tercera comenzó en 2015 y la única vez que no incrementó la asistencia fue en 2018.

En esa ocasión, a lo largo de los tres días, asistieron 334 mil 956 personas al Autódromo Hermanos Rodríguez y es la edición con peor asistencia hasta ahora. Mientras que este año se impuso el récord de más asistentes, a la espera de lo que ocurra en 2027 y 2028.

Checo Pérez se recuperó y así se presentó en las Prácticas Libres del Gran Premio de México | AP

• 2015 – 336 mil 174

• 2016 – 339 mil 967

• 2017 – 337 mil 043

• 2018 – 334 mil 956

• 2019 – 345 mil 694

• 2021 – 371 mil 779

• 2022 – 395 mil 905

• 2023 – 400 mil 639

• 2024 – 404 mil 958

• 2025 – 401 mil 326

• 2026 – 405 mil 363

México GP, en el Top 5 de asistencia en 2026

Con sus más de 405 mil asistentes, el Gran Premio de México se colocó como el cuarto de mayor asistencia este año en toda la Fórmula 1. El primer lugar lo tiene Silverstone con 564 mil personas, seguido de Australia con 483 mil 934 y Austin con 467 mil. El Top 5 lo completa Monza, detrás de México con 403 mil 666 asistentes.