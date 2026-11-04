El tapatío seguirá en América Latina luego de celebrar sus 300 Grandes Premios en casa ante su público

Ya hay campeón de Fórmula 1, pero la temporada sigue. Andrea Kimi Antonelli se coronó en el Gran Premio de México 2026, en una fiesta en grande que compartió con Sergio 'Checo' Pérez, quien celebró sus 300 Grandes Premios iniciados. Las emociones ahora se trasladan al Gran Premio de Brasil, donde la lucha se centrará en Max Verstappen y Lewis Hamilton.

Aunque los dos multicampeones se unieron para levantar en hombres al italiano, tienen su propia pelea por el segundo lugar del campeonato. Por lo que luego de la batalla en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se verán nuevamente las caras en Interlagos el próximo domingo 8 de noviembre, en otro capítulo más de esta rivalidad que no se veía en los últimos dos años.

Por otra parte, también estará interesante la lucha de George Russell y Charles Leclerc. El británico quedó relegado al cuarto lugar después del México GP, con apenas cinco puntos sobre el monegasco, por lo que necesita recuperarse para mantener darle a Mercedes el 1-2 en el Campeonato de Pilotos, además del de Constructores prácticamente amarrado por las Flechas Plateadas.

Russell y Antonelli tras la clasificación en el Gran Premio de China | AP

En cuanto a Checo Pérez, celebró sus 300 Grandes Premios iniciados en grande, pues aunque terminó nuevamente en el fondo de la parrilla, protagonizó buenas pelear contra otros autos. En ese escenario, la carrera en Sao Paulo le permitirá a Cadillac hacer un balance más claro del MAC-26 y de los aspectos que todavía deben mejorar para 2027 y para tener un cierre digno este año.

¿Comó está la pelea en el Campeonato de Constructores?

Por otra parte, además de la lucha individual, en Sao Paulo será la oportunidad para que Mercedes matemáticamente recupere el Campeonato de Constructores. Las Flechas Plateadas tienen una ventaja de 126 puntos sobre Ferrari, por lo que para asegurar su corona, la novena en su historia y primera desde 2021, necesitan superar por cuatro puntos a los de Maranello.

Andrea Kimi Antonelli conduce su Mercedes | AP

¿Cuándo y a qué hora es el Gran Premio de Brasil?