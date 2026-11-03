Este domingo en la gran carrera de México, los aficionados de Checo Pérez tuvieron más razones para alentarlo, porque Mercado Libre presentó: “Overtake Coupons”, una iniciativa que convirtió cada rebase del piloto mexicano en una oportunidad para regalar cupones de descuento en tiempo real, en miles de productos.
“En Mercado Libre buscamos conectar con las pasiones de los mexicanos de una manera auténtica y relevante. Sabemos que cada rebase de Checo genera una emoción enorme entre los aficionados, y con Overtake Coupons quisimos transformar esa emoción en algo tangible: beneficios que puedan disfrutar en la plataforma de Mercado Libre. Esta iniciativa refleja nuestra forma de entender el marketing: crear experiencias que vayan más allá de la publicidad tradicional, que conecten con la cultura y que hagan a las personas parte de lo que está sucediendo dentro y fuera de la pista”, señaló Flor Bameule, directora de Marketing de Mercado Libre México.
La dinámica fue sencilla, pero muy efectiva: cada vez que Checo ganó una posición durante la carrera, Mercado Libre activó cupones con descuentos en la plataforma a través de los canales de reconocidos streamers: Racing Team, Tu Fórmula y Skyline Racing; de esa manera, la marca aseguró que todos los fans pudieran seguir la carrera de Checo y recibir cupones gracias a su desempeño, que fue uno de los mejores del año, logrando hacer múltiples rebases, lo que le permitió a Mercado Libre activar diferentes cupones:
WINWINGS, IWILLBUY, GREENOUT, AUREVOIR, TOROSOFF, CUPOOOON y otros, que siguen activos para que cualquiera pueda seguir usándolos en la plataforma.
Con esta iniciativa, Mercado Libre buscó llevar la emoción del automovilismo a una experiencia que conecta deporte, entretenimiento y comercio electrónico, transformando los momentos más emocionantes de la carrera en beneficios para los consumidores.