Checo Pérez en un auto clásico durante su showrun con Cadillac en Ciudad de México | AP

Con “Overtake Coupons”, Mercado Libre ganó la carrera de marcas este domingo, porque activó cupones de descuento en tiempo real cada vez que Checo Pérez rebasó a otras escuderías

Este domingo en la gran carrera de México, los aficionados de Checo Pérez tuvieron más razones para alentarlo, porque Mercado Libre presentó: “Overtake Coupons”, una iniciativa que convirtió cada rebase del piloto mexicano en una oportunidad para regalar cupones de descuento en tiempo real, en miles de productos.

Checo Pérez Mercado Libre | ESPECIAL

“En Mercado Libre buscamos conectar con las pasiones de los mexicanos de una manera auténtica y relevante. Sabemos que cada rebase de Checo genera una emoción enorme entre los aficionados, y con Overtake Coupons quisimos transformar esa emoción en algo tangible: beneficios que puedan disfrutar en la plataforma de Mercado Libre. Esta iniciativa refleja nuestra forma de entender el marketing: crear experiencias que vayan más allá de la publicidad tradicional, que conecten con la cultura y que hagan a las personas parte de lo que está sucediendo dentro y fuera de la pista”, señaló Flor Bameule, directora de Marketing de Mercado Libre México.

La dinámica fue sencilla, pero muy efectiva: cada vez que Checo ganó una posición durante la carrera, Mercado Libre activó cupones con descuentos en la plataforma a través de los canales de reconocidos streamers: Racing Team, Tu Fórmula y Skyline Racing; de esa manera, la marca aseguró que todos los fans pudieran seguir la carrera de Checo y recibir cupones gracias a su desempeño, que fue uno de los mejores del año, logrando hacer múltiples rebases, lo que le permitió a Mercado Libre activar diferentes cupones:

Sergio 'Checo' Pérez conviviendo con la afición mexicana durante el Show Run de Cadillac 2026 | MEXSPORT

WINWINGS, IWILLBUY, GREENOUT, AUREVOIR, TOROSOFF, CUPOOOON y otros, que siguen activos para que cualquiera pueda seguir usándolos en la plataforma.

Con esta iniciativa, Mercado Libre buscó llevar la emoción del automovilismo a una experiencia que conecta deporte, entretenimiento y comercio electrónico, transformando los momentos más emocionantes de la carrera en beneficios para los consumidores.