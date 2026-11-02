¿Checo Pérez en problemas? Reportan que escudería Cadillac está a la venta; esto es lo que se sabe

El dueño del equipo estadounidense, Mark Walter, también es propietario de otras instituciones deportivas como Los Angeles Dodgers

Este año Cadillac se convirtió en el undécimo equipo de la Fórmula 1, pero ha sido difícil mantenerse a la altura del resto de las escuderías en cuanto al desarrollo del auto. Por si fuera poco, esta semana volvieron a circular rumores de que la escudería en la cual se encuentra Sergio 'Checo' Pérez podría salir a la venta por la situación en la cual se encuentra su dueño, Mark Walter.

El también propietario de Los Ángeles Dodgers está bajo investigación desde hace un par de meses y ante la necesidad de estabilizar la estructura financiera de TWG Global, se vio en la obligación de vender a Los Angeles Lakers apenas la semana pasada. Y aunque en ese momento se afirmó que no habría más ventas, Sportico difundió que Cadillac también será puesto a la venta por tres mil millones de dólares.

El mismo medio afirmó que por ahora hay al menos siete partes interesadas en la escudería, misma que Walter controla bajo la división de TWG Motorsport, la cual también tiene activos en la IndyCar y NASCAR. De momento, la empresa no ha respondido a la solicitud de comentarios sobre la posible venta de Cadillac, señaló Sportico.

¿Cuál es la situación de Mark Walter y sus activos deportivos?

El magnate estadounidense enfrenta una serie de litigios que lo acusan de haber engañado deliberadamente a miles de inversores y asegurados. Las compañías aseguradoras Delaware Life y Clear Spring son dos de las que están bajo escrutinio porque el empresario utilizó ese capital para financiar la adquisición de franquicias como los Dodgers, los Lakers y una fracción de las acciones del club de futbol Chelsea.

Mark Walter con Donald Trump en la visita de los Dodgers a la Casa Blanca | AFP

Para generar la liquidez necesaria y reequilibrar sus balances con activos independientes, Walter concretó la venta de sus participaciones en los Lakers y su participación del 13 por ciento en el Chelsea, con lo que liberó cerca de diez mil millones de dólares. Además se desprendió de activos no vinculados al deporte, a pesar de lo cual continúa la especulación sobre lo que pasará con los Dodgers y Cadillac.

En el caso del equipo de F1, es propiedad de TWG en asociación con General Motors y la filial Cadillac; la empresa de Malter es el propietario mayoritario, pero se desconoce en detalle cómo está el reparto. Según reportes, la inversión inicial para poner en marcha el equipo fue al menos de mil millones de dólares y se prevé una pérdida aproximada de 400 millones por los costes iniciales.

Equipo de Cadillac en el Gran Premio de México 2026 en la Fórmula 1 | MEXSPORT

¿Qué significa para Checo Pérez la posible venta de Cadillac?

El piloto mexicano recién extendió su contrato con la escudería estadounidense hasta 2029 y celebró sus 300 Grandes Premios iniciados. Pero la celebración se ha visto opacada por los rumores de la venta del equipo, que si bien no afecta directamente a Checo, sí pone a su escudería en medio del escándalo y la deja sin estabilidad en sus primeros años en la categoría.

Con el cambio de propietario, las decisiones deportivas y en el desarrollo del auto se verán modificadas. Además, la venta del equipo también traería cambios a nivel directivo, como la posible salida de Dan Towriss, CEO de Cadillac, y otros altos mandos, por lo que será difícil que los resultados mejoren pronto en la pista.