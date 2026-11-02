Jo Bauer, Delegado Técnico de F1 de la FIA, se volvió a convertir en catrín en el GP de México

Jo Bauer en el GP de la Ciudad de México | CAPTURA DE PANTALLA

El ingeniero no perdió la tradición y volvió con un maquillaje especial

El ambiente del Día de Muertos volvió a hacerse presente en el Gran Premio de la Ciudad de México, incluso entre los integrantes de la organización de la Fórmula 1, que nuevamente presumió el folclor cultural.

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Uno de los personajes que se sumó a esta celebración fue Jo Bauer, Delegado Técnico de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), quien apareció nuevamente con el rostro caracterizado como un catrín, convirtiéndose en uno de los atractivos fuera de la actividad en pista.

¿Cómo se presentó Jo Bauer?

Bauer aprovechó la visita de la máxima categoría a territorio mexicano para rendir homenaje a una de las tradiciones más representativas del país. Su maquillaje llamó particularmente la atención por la combinación de una base blanca con detalles en azul, trazos oscuros y elementos que recreaban la apariencia de una calavera.

Aunque cada edición presenta una imagen diferente, el funcionario de la FIA ya ha demostrado en anteriores ocasiones su gusto por participar en esta festividad. No es la primera vez que aparece en el paddock con el rostro pintado, pues en otros Grandes Premios de México también ha incorporado el maquillaje de catrín como una manera de integrarse a las celebraciones locales.

Delegado Técnico de F1 de la FIA | CAPTURA DE PANTALLA

En esta edición de 2026, el color azul fue uno de los elementos que distinguió el maquillaje de Jo Bauer respecto a otras caracterizaciones que ha lucido anteriormente.

La combinación con el blanco y los detalles negros permitió conservar la esencia de las tradicionales calaveras, pero con una presentación distinta que rápidamente despertó comentarios entre quienes reconocieron al delegado técnico.

Autódromo Hermano Rodríguez durante el GP de México 2026 | AP

Folclor cultural

El Día de Muertos, católicamente es Día de los Fieles Difuntos, es una de las expresiones culturales más reconocidas de México y su presencia durante el Gran Premio se ha convertido en parte de la identidad del evento. Las decoraciones, las catrinas, el papel picado, las flores de cempasúchil y los altares forman parte de una ambientación que distingue a la carrera capitalina dentro del calendario internacional.

Jo Bauer, quien desempeña una función importante en la supervisión técnica de los monoplazas y el cumplimiento del reglamento de la FIA, dejó por un momento la imagen habitual de seriedad que acompaña su trabajo para sumarse al ambiente festivo que caracteriza esta competencia.