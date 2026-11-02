Una pelea se desató en las gradas durante la carrera en la Ciudad de México

El Gran Premio de México no solamente dio de qué hablar por lo ocurrido en la pista, sino también por un episodio de violencia que se presentó en las tribunas del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde varios aficionados terminaron involucrados en una pelea después de una discusión por la ocupación de algunos asientos.

¿Qué sucedió?

El altercado quedó captado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, provocando numerosas reacciones. De acuerdo con las imágenes difundidas, el conflicto habría comenzado cuando algunos asistentes reclamaron a otros por encontrarse en lugares que presuntamente no les correspondían.

Lo que inicialmente parecía una discusión por la ubicación de los asientos fue aumentando de intensidad hasta convertirse en un intercambio de insultos y amenazas frente a otros espectadores que intentaban disfrutar de la competencia.

Gran Premio de la Ciudad de México | AP

Todo inició cuando se escuchó a uno de los involucrados exigirle a otro que se moviera de su lugar con la expresión: "¡Muévete, güey!", incluso llegó a los insultos y una escupida de un tipo con camiseta azul.

La discusión subió de nivel

La confrontación subió de nivel cuando uno de los hombres, identificado por vestir una playera azul, lanzó el contenido de un vaso contra quienes le reclamaban. Posteriormente, también habría escupido en el rostro de una mujer, situación que provocó la intervención de otro asistente, quien aparentemente intentó defenderla y se lanzó contra el agresor.

Sin embargo, el enfrentamiento terminó favoreciendo al hombre de azul, pues su contrincante perdió el equilibrio y cayó sobre una fila inferior de asientos. Desde esa posición recibió varios golpes en el rostro, mientras otras personas se acercaban para intentar detener la agresión.

Veltteri Bottas, piloto de Cadillac, en el GP de México 2026 | AP

La violencia continuó durante varios segundos e incluso uno de los participantes utilizó un teléfono celular para golpear al hombre de la playera azul en la parte posterior de la cabeza. Lejos de tranquilizarse, el sujeto terminó quitándose la camiseta y mantuvo una actitud desafiante frente a quienes lo enfrentaban, mientras una mujer intentaba controlar la situación.