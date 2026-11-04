El piloto mexicano pondrá en subasta el casco y el Nomex que utilizó en el Gran Premio de México, y todo lo recaudado será destinado a su fundación

Sergio 'Checo' Pérez encontró una manera de transformar la celebración de sus 300 Grandes Premios en la Fórmula 1 en una oportunidad para ayudar a la niñez mexicana. El piloto de Cadillac anunció que subastará dos piezas muy especiales que utilizó durante el Gran Premio de la Ciudad de México: su casco conmemorativo y su traje de competencia.

A través de un video en sus redes sociales, el tapatío explicó que decidió donar ambos artículos a la Fundación Checo Pérez, con el propósito de recaudar fondos para respaldar sus actividades en beneficio de niñas y niños en situación vulnerable.

Las dos piezas tendrán un significado especial para los aficionados, pues fueron parte de una fecha histórica en su trayectoria dentro del automovilismo.

¿Cuánto cuestan el casco y el Nomex de Checo Pérez?

La subasta contempla una oferta inicial de un millón 700 mil pesos por el casco conmemorativo de sus 300 carreras, mientras que el Nomex tendrá un precio de salida de un millón 800 mil pesos. De esta manera, ambas piezas arrancan con un valor conjunto de tres millones 500 mil pesos.

"Se acabó mi Gran Premio número 300, fue una locura lo que me hicieron sentir, será algo que recordaré toda mi vida y quiero que este momento también sea especial para mi Fundación Checo Pérez y para todos los niños de México", expresó el mexicano al anunciar la iniciativa.

Checo Pérez durante el Show Run de Cadillac en la Ciudad de México | MEXSPORT

Ambos artículos serán entregados con el autógrafo del piloto mexicano, lo que aumenta su atractivo para los coleccionistas y seguidores de la Fórmula 1. Además de representar un recuerdo de su participación número 300, las piezas forman parte de una edición especial diseñada para celebrar este importante acontecimiento.

¿Cómo participar en la subasta de Checo Pérez?

Checo Pérez en el evento de Telmex y Cadillac en México | AXEL FERNÁNDEZ

Las personas interesadas podrán participar enviando sus ofertas mediante un mensaje directo a la cuenta oficial de Instagram @fundacionchecoperez. La recepción de pujas comenzó este martes 3 de noviembre a las 13:30 horas y concluirá el próximo 7 de noviembre a la misma hora.