Max Verstappen propone cambio ‘drástico’ al GP de México; esto cambiaría la historia de la competencia

El piloto de Red Bull aseguró que la carrera debería llevar su nombre tras conquistar nuevamente territorio mexicano

Max Verstappen volvió a hacer historia en el Gran Premio de la Ciudad de México, pero esta vez no solamente por conseguir su sexta victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez, sino por la peculiar propuesta que lanzó durante la conferencia de prensa posterior a la carrera.

El neerlandés fue cuestionado sobre cómo se sentía al convertirse prácticamente en el rey del Gran Premio mexicano, luego de conquistar su sexto triunfo en territorio nacional. Entre risas, el piloto de Red Bull respondió: "Deberían llamarlo el Gran Premio de Maxico. ¡Eso estaría genial!".

Max Verstappen presume su reinado en el Gran Premio de México

Max Verstappen en competencia en el Gran Premio de México | AP

La ocurrencia del cuatro veces campeón del mundo hizo referencia a su nombre y al dominio que ha conseguido en el circuito capitalino, donde levantó la bandera a cuadros en las ediciones de 2017, 2018, 2021, 2022, 2023 y 2026.

Verstappen también reconoció el cariño que siente por México y sus aficionados, aunque admitió que no tiene una explicación concreta para conseguir tantos buenos resultados en este trazado. "Me encanta estar aquí, me encanta la ciudad, el ambiente y los aficionados", comentó.

Max Verstappen y Liam Lawson en choque durante el GP de México | AP

México es la carrera que más veces ha ganado el neerlandés

Con seis triunfos, el Autódromo Hermanos Rodríguez se convirtió en el circuito donde Max Verstappen ha conseguido más victorias en su trayectoria dentro de la Fórmula 1. Abu Dhabi aparece como su segundo escenario más exitoso, con cinco conquistas, mientras que otros cinco Grandes Premios figuran con cuatro triunfos cada uno.

Max Verstappen en el GP de México | AP