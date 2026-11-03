El amuleto de Kimi Antonelli en México: la historia del brazalete mexicano que llegó a lo más alto de la Fórmula 1

Kimi Antonelli y una pulsera regalada en el GP de México | MEXSPORT

Una fiel seguidora compartió una emotiva historia con Kimi Antonelli durante el Gran Premio de México

Kimi Antonelli protagonizó un momento especial durante el Gran Premio de México 2026, no solamente por conseguir su primera corona mundial de Fórmula 1, sino también por el detalle que llevó consigo durante la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, una pulsera artesanal que le regaló Emma García, una piloto mexicana de karting de apenas diez años, quien sueña con llegar algún día a la máxima categoría del automovilismo.

El accesorio, elaborado con cuentas blancas y negras y personalizado con el nombre del piloto italiano, se convirtió en un amuleto de buena suerte para el integrante de Mercedes. Antonelli recibió el obsequio durante las actividades previas a la competencia y decidió colocárselo en la muñeca izquierda antes de subir a su monoplaza.

El encuentro ocurrió como parte del programa Grid Kids de la edición 2026 del Gran Premio de México, iniciativa que permitió a 22 niños y niñas acompañar a los pilotos de Fórmula 1 durante los actos protocolarios y la interpretación del Himno Nacional.

Durante el recorrido por la recta principal del circuito capitalino, Emma aprovechó la cercanía con Antonelli para entregarle la pulsera que había confeccionado. La pequeña le explicó que el brazalete le daría buena fortuna en una jornada determinante para sus aspiraciones de campeonato.

El italiano aceptó el regalo y lo llevó consigo durante toda la competencia, en la que necesitaba terminar entre los primeros nueve lugares para asegurar matemáticamente el título mundial.

Kimi Antonelli celebrando título mundial en el Gran Premio de México | MEXSPORT

La pulsera de Emma García acompañó a Kimi Antonelli en su coronación en México

Durante la ceremonia de premiación hubo un detalle que no pasó desapercibido para Emma García. A pesar de que Antonelli portaba su reloj oficial, la pulsera artesanal permanecía visible debajo de la correa, por lo que la pequeña pudo confirmar que el piloto había conservado su obsequio hasta el momento de celebrar el campeonato.

"Sí la trae", expresó emocionada Emma al reconocer el brazalete en la muñeca del nuevo campeón mundial.

La escena representó un momento significativo para la joven mexicana, quien no solamente consiguió acercarse a uno de los protagonistas de la Fórmula 1, sino que también pudo observar cómo el italiano utilizó su regalo durante una de las jornadas más importantes de su trayectoria deportiva.

Kiimi Antonelli siendo campeón del Mundo en el Gran Premio de México | MEXSPORT

Emma García sueña con convertirse en la primera mujer mexicana en llegar a la Fórmula 1

Después del Gran Premio de México, Emma compartió su experiencia a través de las redes sociales, donde dedicó un mensaje a Kimi Antonelli y expresó lo que significó para ella entregarle la pulsera y verlo posteriormente en el podio con el accesorio.

"Poder entregarte esa pulsera ya era un sueño cumplido; verte con ella en el podio significó más de lo que las palabras pueden expresar".