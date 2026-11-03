¡A romper el cochinito! Estos serán los precios del Gran Premio de México 2027

Charro González durante el Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1 | MEXSPORT

Las entradas para la edición del próximo año se mantendrán en el rango de lo que estuvieron este para 2026

Apenas concluyó el Gran Premio de México 2026 y los organizadores ya se preparan para la próxima edición en la Temporada 2027 de Fórmula 1. Desde el pasado domingo 1° de noviembre se anuncio las fechas de la venta de entradas, mientras que este martes 3 se confirmaron los costos, que se mantuvieron en el mismo rango de este año.

La entrada más cara nuevamente es la de Zona Verde en la Grada 1 Sky Box, que tendrá un precio de 66 mil 500 pesos ya con los cargos por servicio. Mientras que el año pasado el costo fue de 61 mil 750 pesos SIN CARGO, por lo que al momento de hacer el balance, las entradas de ambos años son similares. El boleto más barato apenas supera los cinco mil pesos.

Sin embargo, precisamente por la confusión y problema que genera la compra de entradas para distintos eventos a través del portal Ticketmaster, este año el México GP decidió desde un inicio hacer público el costo final de la entrada. De igual forma, mantendrá las opciones de 6 o 12 meses sin intereses para usuarios de tarjeta de crédito Banamex y Banorte.

Estos son los precios para el Gran Premio de México 2027

ZONA VERDE Grada 1: $34,500

Grada 1 + Speed Lounge Banamex: $59,350

Grada 2: $34,500

Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex: $66,500 ZONA NARANJA Grada 2A: $5,580 ZONA AZUL Grada 3A: $13,750

Grada 3A Cool Room Banamex: $21,750

Grada 4: $18,500

Grada 4 Cool Room Banamex: $26,500

Grada 5: $19,000

Grada 5 Cool Room Banamex: $27,000

Grada 5A: $17,500

Grada 6: $16,150

Grada 6 Cool Room Banamex: $24,150

Grada 6A: $9,920

Grada 6B: $12,895 ZONA ROSA Grada 8: $14,750

Grada 9: $17,150

Grada 8 + Speed Lounge Rosa: $39,600

Grada 9 + Speed Lounge Rosa: $42,000

Checo Pérez con Cadillac en el Gran Premio de México | MEXSPORT

ZONA AMARILLA Grada 7: $17,500

Grada 10: $24,000

Grada 11: $21,715

Grada 12: $16,250

Grada 11 + Speed Lounge Banamex: $46,565

Grada 11 Sky Box + Speed Lounge Banamex: $57,240 ZONA GRIS Grada 14 Sur: $14,500

ZONA CAFÉ Grada 15 Norte: $14,500

Box Oro Norte: $50,485 ZONA ACCESIBLE Zona Accesible (Zona Verde y Zona Azul): $5,085 GRAND TOUR PACKAGE A Grand Tour Gold A: $24,000

Viernes: Box Oro Sur | Sábado: Grada 7 | Domingo: Grada 4

Grand Tour Platinum A: $24,500

Viernes: Grada 4 | Sábado: Box Oro Sur | Domingo: Grada 7

Grand Tour Diamond A: $26,400

Viernes: Grada 7 | Sábado: Grada 4 | Domingo: Box Oro Sur

GRAND TOUR PACKAGE B

Grand Tour Gold B: $26,200

Viernes: Grada 1 Sky Box | Sábado: Grada 14 | Domingo: Grada 6

Grand Tour Platinum B: $27,600

Viernes: Grada 6 | Sábado: Grada 1 Sky Box | Domingo: Grada 14

Grand Tour Diamond B: $31,000

Viernes: Grada 14 | Sábado: Grada 6 | Domingo: Grada 1 Sky Box GRAND TOUR PACKAGE C Grand Tour Gold C: $33,400

Viernes: Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde | Sábado: Grada 14 | Domingo: Grada 6

Grand Tour Platinum C: $35,900

Viernes: Grada 6 | Sábado: Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde | Domingo: Grada 14

Grand Tour Diamond C: $41,600

Viernes: Grada 14 | Sábado: Grada 6 | Domingo: Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde

Autódromo Hermanos Rodríguez, previo la Gran Premio de México 2026 | AXEL FERNÁNDEZ

¿Cuándo salen a la venta los boletos?

La venta de entradas comenzará de forma oficial jueves 5 de noviembre, con los usuarios que tengan Derecho a Primera Opción (DPO), es decir, los aficionados que fueron este año puede mantener el mismo lugar si quisieran acudir de nuevo. Esta venta se mantendrá hasta el viernes 6 de noviembre.

Para el lunes 9 y martes 10 de noviembre será la Preventa Banamex, mientras que la venta al público general será el miércoles 11. Salvo la venta DPO, programada para iniciar a las 9:00 horas (tiempo del centro de México), las otras modalidades comenzarán a las 10:00 horas en el portal de Ticketmaster y con un límite de máximo 8 entradas por transacción.