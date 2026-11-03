El italiano se coronó este domingo en el Gran Premio de México y escribió su nombre en la historia de la categoría

Con lágrimas en los ojos, Andrea Kimi Antonelli subió a los hombros de dos multicampeones de Fórmula 1 –Max Verstappen y Lewis Hamilton– y festejó ante la afición mexicana su primer campeonato. De esta forma, el italiano se convirtió en el piloto más joven en coronarse en la categoría, aunque éste no fue el único récord que impuso este año.

Como la gran apuesta de la academia junior de Mercedes, Antonelli ha contado con todo el respaldo de la escudería alemana y desde el año pasado, en su debut, quedó claro que el objetivo era darle un título pronto. El mismo llegó este año, en el cual el italiano supo aprovechar el mejor auto de la parrilla y su juventud para entrar a los libros de historia.

Los récords de Kimi Antonelli en la Fórmula 1

El italiano empezó su legado desde el año pasado, en su temporada debut, cuando en el Gran Premio de Japón se convirtió en el piloto más joven en marcar una vuelta rápida con 18 años y 224 días. Hasta ese momento, Verstappen tenía el récord, cuando lo hizo en Brasil 2016 con 19 años y 44 días.

Andrea Kimi Antonelli en el podio del Gran Premio de México tras coronarse | IMAGO 7

Curiosamente, también fue en Suzuka donde Antonelli impuso otro récord, ya en la Temporada 2026, pues luego de su victoria se convirtió en el líder más joven del Campeonato de Pilotos, con 19 años, seis meses y 21 días. Hamilton tenía ese récord, mismo que alcanzó en España 2007 con 22 años, cuatro meses y seis días.

Otro de los récords que alcanzó Kimi este año fue en Mónaco 2026, cuando se convirtió en el piloto más joven en lograr un Grand Slam (pole position, liderar todas las vueltas, vuelta rápida y victoria), con 19 años y 286 días. Superó el récord de Verstappen de 23 años y 277 días, alcanzado en Austria 2021.

Antonelli en celebración con Mercedes tras su título de Fórmula 1 | AP

¿Qué récords le quitó Antonelli a Vettel?

Además de los récords mencionados, el italiano superó cuatro marcas más que hasta ahora estaban en manos de Sebastián Vettel, incluida la ya mencionada de ganar la pole position así como la del campeón más joven. En 2010, el alemán se coronó con 23 años y 134 días, récord superado por los 20 años y 68 días de Kimi este 2026.

Las otras dos marcas que le quitó fueron la del piloto más joven que ganó desde la pole y en hacer un hat-trick (pole position, victoria y vuelta rápida). Ambas las superó el italiano en Shanghai con 19 años y 201 días, por los 21 años y 74 días que tenía el alemán cuando en Monza 2008 ganó desde la pole, y sus 21 años y 353 días que tenía en Silverstone 2009 cuando logró su primer hat-trick.