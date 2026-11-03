Estos son todos los campeones de Fórmula 1 que conquistaron el título en el Gran Premio de México

Con la coronación de Kimi Antonelli, son ya seis veces en las que el Autódromo Hermanos Rodríguez ha sido escenario de la definición del Campeonato Mundial de Pilotos

El Gran Premio de México ocupa un lugar especial en la historia de la Fórmula 1: con la carrera de este 1 de noviembre de 2026, suma ya seis veces en las que el Autódromo Hermanos Rodríguez fue escenario de la definición del Campeonato Mundial de Pilotos, con John Surtees, Denny Hulme, Graham Hill, Lewis Hamilton dos veces y ahora Andrea Kimi Antonelli como protagonistas. Hamilton lo consiguió en dos temporadas consecutivas, 2017 y 2018.

La historia detrás de cada campeonato

1. John Surtees — 1964

25 de octubre · Ferrari · Segundo lugar

Surtees llegó a la última fecha en la pelea por el título y terminó segundo, detrás de Dan Gurney. Su principal rival, Graham Hill, acabó undécimo, mientras Jim Clark sufrió problemas mecánicos. El resultado le dio a Surtees el campeonato por un punto sobre Hill: 40 contra 39.

Fue el único piloto en la historia que conquistó los campeonatos mundiales de motociclismo y automovilismo de Fórmula 1.

2. Denny Hulme — 1967

22 de octubre · Brabham-Repco · Tercer lugar

Hulme llegó a la última carrera con ventaja en el campeonato y aseguró su primer título al terminar tercero, aunque arrancó sexto. Jack Brabham, su compañero y principal rival, finalizó segundo, pero no consiguió los puntos necesarios para arrebatarle la corona.

El neozelandés conquistó así su único Campeonato Mundial de Pilotos.

3. Graham Hill — 1968

3 de noviembre · Lotus-Ford · Victoria

Hill convirtió la última carrera del año en una celebración: arrancó tercero y ganó el Gran Premio de México. Su victoria confirmó su segundo campeonato mundial, después del que obtuvo en 1962.

Terminó la temporada con 48 puntos, frente a los 36 de Jackie Stewart. Fue la tercera temporada consecutiva (porque no se corrió en la Magdalena Mixhuca en 1965 y 1966) en que el título se decidió en México.

4. Lewis Hamilton — 2017

29 de octubre · Mercedes · Noveno lugar

Hamilton arrancó tercero, pero un contacto con Sebastian Vettel durante la primera vuelta dañó su auto y le complicó la carrera. Terminó noveno, mientras Max Verstappen ganó y Vettel acabó cuarto.

Aun así, Hamilton aseguró su cuarto campeonato mundial con dos fechas todavía por disputarse. México fue el escenario de su primera coronación en el país.

5. Lewis Hamilton — 2018

28 de octubre · Mercedes · Cuarto lugar

Hamilton volvió a coronarse en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Calificó tercero y terminó cuarto en una carrera ganada por Max Verstappen, resultado suficiente para asegurar el título con dos Grandes Premios restantes.

Con su quinto campeonato, igualó a Juan Manuel Fangio en número de títulos mundiales y quedó detrás únicamente de Michael Schumacher en la lista histórica de aquel momento.

6. Andrea Kimi Antonelli — 2026

1 de noviembre · Mercedes · Tercer lugar

Con apenas 20 años, Kimi Antonelli llegó a la Ciudad de México con todo a su favor, pues le bastaba con estar en el Top 9 para lograr quedarse con el campeonato. Calificó quinto, pero una sanción a Max Verstappen le permitió arrancar en cuarto para terminar la competencia en el podio como tercer lugar.

Este es su primer campeonato mundial de la Fórmula 1, pero se mete al club de los pilotos que lograron coronarse cuando aún faltan cuatro Grandes Premios por disputarse y donde están Sebastian Vettel y Lewis Hamilton.

La Magdalena Mixhuca es histórica por el Gran Premio de México.

El Circuito mixto del Autódromo Hermanos Rodríguez tuvo tres definiciones consecutivas: México decidió el campeonato en 1964, 1967 y 1968, decimos que consecutivas, porque en 1965 y 1966 no compite la F1 en nuestro país. Las tres temporadas terminaron con el título resuelto en la última fecha.

No siempre ganó el campeón. Surtees terminó segundo, Hulme tercero y Hamilton noveno en 2017 y cuarto en 2018, Kimi Antonelli fue tercero en 2026. Solo Graham Hill ganó la carrera en la que se coronó.

La calificación no anticipó la corona ninguno de los cinco campeones consiguió la pole position en su carrera decisiva.