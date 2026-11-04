F1 2026: ¿Qué necesita Mercedes para ganar el Campeonato de Constructores en el Gran Premio de Brasil?

Ya con el título de Antonelli asegurado, ahora las Flechas Plateadas tratarán de amarrar matemáticamente la corona de la escudería

Recuperaron el Campeonato de Pilotos, ahora falta el de Constructores. Después de cinco años de ver a otro piloto coronarse en la Fórmula 1, Mercedes volvió a celebrar un título en el pasado Gran Premio de México, donde con tercer lugar Andrea Kimi Antonelli aseguró su corona. Ahora, las Flechas Plateadas tratarán de amarrar el campeonato colectivo en el Gran Premio de Brasil.

La batalla se mantiene solo entre el equipo alemán y Ferrari, que redujo sus probabilidades de mantenerse en la pelea al no subir al podio con Charles Leclerc en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Ahora, necesita superar a Mercedes en Interlagos para prolongar la pelea hasta Las Vegas, siempre y cuando no se cancelen las dos últimas fechas del campeonato.

¿Qué necesita Mercedes para asegurar el Campeonato de Constructores en Brasil?

Las matemáticas son sencillas: las Flechas Plateadas necesitan superar a los de Maranello por tres puntos para asegurar el Campeonato de Constructores. Por ahora, la diferencia entre ambos es de 126 puntos y después de Sao Paulo quedarán 129 unidades, pero incluso si empatan en puntos, por el desempate de victorias, Mercedes se quedará con el título.

En ese sentido, independientemente de lo que haga Ferrari, la escudería de Brackley asegurará su título si gana con uno de los dos autos y el otro queda, como mínimo, en el cuarto lugar. En caso de que Mercedes no gane la carrera, las combinaciones son diversas, pero básicamente necesitara que los italianos queden fuera del Top 5.

Andrea Kimi Antonelli celebra su título tras el Gran Premio de México | MEXSPORT

Mientras que si Ferrari logra la victoria, Mercedes entonces necesita meterse con ambos autos entre los cuatro primeros y esperar que el otro coche italiano quede quinto o peor. Si el Cavallino Rampante gana la carrera y además hace un doble podio, la coronación de las Flechas Plateadas se postergará hasta Las Vegas.

Fechas y horarios del Gran Premio de Brasil

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE Prácticas Libres 1 | 9:30-10:30 hrs

Prácticas Libres 2 | 13:00-14:00 hrs SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE Prácticas Libres 3 | 8:30-9:30 hrs

Clasificación | 12:00-13:00 hrs DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE Carrera Principal | 11:00 hrs