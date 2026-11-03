Apenas concluyó el Gran Premio de México 2026 y los organizadores ya se preparan para la próxima edición en la Temporada 2027 de Fórmula 1. Desde el pasado domingo 1° de noviembre se anuncio las fechas de la venta de entradas, mientras que este martes 3 se confirmaron los costos, que se mantuvieron en el mismo rango de este año.

La entrada más cara nuevamente es la de Zona Verde en la Grada 1 Sky Box, que tendrá un precio de 66 mil 500 pesos ya con los cargos por servicio. Mientras que el año pasado el costo fue de 61 mil 750 pesos SIN CARGO, por lo que al momento de hacer el balance, las entradas de ambos años son similares. El boleto más barato apenas supera los cinco mil pesos.

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Sin embargo, precisamente por la confusión y problema que genera la compra de entradas para distintos eventos a través del portal Ticketmaster, este año el México GP decidió desde un inicio hacer público el costo final de la entrada. De igual forma, mantendrá las opciones de 6 o 12 meses sin intereses para usuarios de tarjeta de crédito Banamex y Banorte.

Estos son los precios para el Gran Premio de México 2027

ZONA VERDE

  • Grada 1: $34,500

  • Grada 1 + Speed Lounge Banamex: $59,350

  • Grada 2: $34,500

  • Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex: $66,500

ZONA NARANJA

  • Grada 2A: $5,580

ZONA AZUL

  • Grada 3A: $13,750

  • Grada 3A Cool Room Banamex: $21,750

  • Grada 4: $18,500

  • Grada 4 Cool Room Banamex: $26,500

  • Grada 5: $19,000

  • Grada 5 Cool Room Banamex: $27,000

  • Grada 5A: $17,500

  • Grada 6: $16,150

  • Grada 6 Cool Room Banamex: $24,150

  • Grada 6A: $9,920

  • Grada 6B: $12,895

ZONA ROSA

  • Grada 8: $14,750

  • Grada 9: $17,150

  • Grada 8 + Speed Lounge Rosa: $39,600

  • Grada 9 + Speed Lounge Rosa: $42,000

Checo Pérez con Cadillac en el Gran Premio de México | MEXSPORT

ZONA AMARILLA

  • Grada 7: $17,500

  • Grada 10: $24,000

  • Grada 11: $21,715

  • Grada 12: $16,250

  • Grada 11 + Speed Lounge Banamex: $46,565

  • Grada 11 Sky Box + Speed Lounge Banamex: $57,240

ZONA GRIS

  • Grada 14 Sur: $14,500

ZONA CAFÉ

  • Grada 15 Norte: $14,500

  • Box Oro Norte: $50,485

ZONA ACCESIBLE

  • Zona Accesible (Zona Verde y Zona Azul): $5,085

GRAND TOUR PACKAGE A

  • Grand Tour Gold A: $24,000
    Viernes: Box Oro Sur | Sábado: Grada 7 | Domingo: Grada 4

  • Grand Tour Platinum A: $24,500
    Viernes: Grada 4 | Sábado: Box Oro Sur | Domingo: Grada 7

  • Grand Tour Diamond A: $26,400
    Viernes: Grada 7 | Sábado: Grada 4 | Domingo: Box Oro Sur

  • GRAND TOUR PACKAGE B

  • Grand Tour Gold B: $26,200
    Viernes: Grada 1 Sky Box | Sábado: Grada 14 | Domingo: Grada 6

  • Grand Tour Platinum B: $27,600
    Viernes: Grada 6 | Sábado: Grada 1 Sky Box | Domingo: Grada 14

  • Grand Tour Diamond B: $31,000
    Viernes: Grada 14 | Sábado: Grada 6 | Domingo: Grada 1 Sky Box

GRAND TOUR PACKAGE C

  • Grand Tour Gold C: $33,400
    Viernes: Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde | Sábado: Grada 14 | Domingo: Grada 6

  • Grand Tour Platinum C: $35,900
    Viernes: Grada 6 | Sábado: Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde | Domingo: Grada 14

  • Grand Tour Diamond C: $41,600
    Viernes: Grada 14 | Sábado: Grada 6 | Domingo: Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde

Autódromo Hermanos Rodríguez, previo la Gran Premio de México 2026 | AXEL FERNÁNDEZ

¿Cuándo salen a la venta los boletos?

La venta de entradas comenzará de forma oficial jueves 5 de noviembre, con los usuarios que tengan Derecho a Primera Opción (DPO), es decir, los aficionados que fueron este año puede mantener el mismo lugar si quisieran acudir de nuevo. Esta venta se mantendrá hasta el viernes 6 de noviembre.

Para el lunes 9 y martes 10 de noviembre será la Preventa Banamex, mientras que la venta al público general será el miércoles 11. Salvo la venta DPO, programada para iniciar a las 9:00 horas (tiempo del centro de México), las otras modalidades comenzarán a las 10:00 horas en el portal de Ticketmaster y con un límite de máximo 8 entradas por transacción.

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