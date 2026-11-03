Apenas concluyó el Gran Premio de México 2026 y los organizadores ya se preparan para la próxima edición en la Temporada 2027 de Fórmula 1. Desde el pasado domingo 1° de noviembre se anuncio las fechas de la venta de entradas, mientras que este martes 3 se confirmaron los costos, que se mantuvieron en el mismo rango de este año.
La entrada más cara nuevamente es la de Zona Verde en la Grada 1 Sky Box, que tendrá un precio de 66 mil 500 pesos ya con los cargos por servicio. Mientras que el año pasado el costo fue de 61 mil 750 pesos SIN CARGO, por lo que al momento de hacer el balance, las entradas de ambos años son similares. El boleto más barato apenas supera los cinco mil pesos.
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Sin embargo, precisamente por la confusión y problema que genera la compra de entradas para distintos eventos a través del portal Ticketmaster, este año el México GP decidió desde un inicio hacer público el costo final de la entrada. De igual forma, mantendrá las opciones de 6 o 12 meses sin intereses para usuarios de tarjeta de crédito Banamex y Banorte.
Estos son los precios para el Gran Premio de México 2027
ZONA VERDE
Grada 1: $34,500
Grada 1 + Speed Lounge Banamex: $59,350
Grada 2: $34,500
Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex: $66,500
ZONA NARANJA
Grada 2A: $5,580
ZONA AZUL
Grada 3A: $13,750
Grada 3A Cool Room Banamex: $21,750
Grada 4: $18,500
Grada 4 Cool Room Banamex: $26,500
Grada 5: $19,000
Grada 5 Cool Room Banamex: $27,000
Grada 5A: $17,500
Grada 6: $16,150
Grada 6 Cool Room Banamex: $24,150
Grada 6A: $9,920
Grada 6B: $12,895
ZONA ROSA
Grada 8: $14,750
Grada 9: $17,150
Grada 8 + Speed Lounge Rosa: $39,600
Grada 9 + Speed Lounge Rosa: $42,000
ZONA AMARILLA
Grada 7: $17,500
Grada 10: $24,000
Grada 11: $21,715
Grada 12: $16,250
Grada 11 + Speed Lounge Banamex: $46,565
Grada 11 Sky Box + Speed Lounge Banamex: $57,240
ZONA GRIS
Grada 14 Sur: $14,500
ZONA CAFÉ
Grada 15 Norte: $14,500
Box Oro Norte: $50,485
ZONA ACCESIBLE
Zona Accesible (Zona Verde y Zona Azul): $5,085
GRAND TOUR PACKAGE A
Grand Tour Gold A: $24,000
Viernes: Box Oro Sur | Sábado: Grada 7 | Domingo: Grada 4
Grand Tour Platinum A: $24,500
Viernes: Grada 4 | Sábado: Box Oro Sur | Domingo: Grada 7
Grand Tour Diamond A: $26,400
Viernes: Grada 7 | Sábado: Grada 4 | Domingo: Box Oro Sur
GRAND TOUR PACKAGE B
Grand Tour Gold B: $26,200
Viernes: Grada 1 Sky Box | Sábado: Grada 14 | Domingo: Grada 6
Grand Tour Platinum B: $27,600
Viernes: Grada 6 | Sábado: Grada 1 Sky Box | Domingo: Grada 14
Grand Tour Diamond B: $31,000
Viernes: Grada 14 | Sábado: Grada 6 | Domingo: Grada 1 Sky Box
GRAND TOUR PACKAGE C
Grand Tour Gold C: $33,400
Viernes: Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde | Sábado: Grada 14 | Domingo: Grada 6
Grand Tour Platinum C: $35,900
Viernes: Grada 6 | Sábado: Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde | Domingo: Grada 14
Grand Tour Diamond C: $41,600
Viernes: Grada 14 | Sábado: Grada 6 | Domingo: Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde
¿Cuándo salen a la venta los boletos?
La venta de entradas comenzará de forma oficial jueves 5 de noviembre, con los usuarios que tengan Derecho a Primera Opción (DPO), es decir, los aficionados que fueron este año puede mantener el mismo lugar si quisieran acudir de nuevo. Esta venta se mantendrá hasta el viernes 6 de noviembre.
Para el lunes 9 y martes 10 de noviembre será la Preventa Banamex, mientras que la venta al público general será el miércoles 11. Salvo la venta DPO, programada para iniciar a las 9:00 horas (tiempo del centro de México), las otras modalidades comenzarán a las 10:00 horas en el portal de Ticketmaster y con un límite de máximo 8 entradas por transacción.