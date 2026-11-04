VIDEO: El peculiar Renault restaurado que Franco Colapinto condujo en Brasil para complacer a unos fans

Así es el Renault restaurado en el cual tres amigos viajaron de Santa Fe hasta Sao Paulo | INSTAGRAM: @hernanbonvin

El piloto argentino fue la sensación en Sao Paulo, previo a la carrera de este fin de semana en Interlagos

Con la llegada de Franco Colapinto a la parrilla de Fórmula 1 renació la pasión argentina por el automovilismo. Tanta es la emoción que provoca el piloto de Alpine que un grupo de tres amigos viajó desde Esperanza, Santa Fe hasta Sao Paulo en un Renault 6 clásico para alentar al corredor previo al Gran Premio de Brasil.

Sin embargo, no contaban con que podrían encontrarse con el propio Colapinto en su llegada a Brasil. El piloto de 23 años incluso se dio el momento de conducir el vehículo restaurado y saludar a los aficionados, cuya larga travesía por cientos de kilómetros les regaló una experiencia única en la vida.

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La aventura de Hernán Bonvin, Claudio Goddio y Pablo Quaino comenzó desde mayo de este año, cuando comenzaron con la restauración de un Renault clásico para que pudiera soportar el largo viaje. Además, lo decoraron con los colores de Alpine, el número 43 de Franco, así como con las banderas de Argentina y Brasil en el capo.

Bautizada como Alpina 527, el vehículo quedó listo a finales de septiembre y finalmente el pasado domingo 31 de octubre comenzaron su camino desde Santa Fe hasta Sao Paulo. Después de cuatro días llegaron a Brasil, donde se toparon con su ídolo justo antes de que comience la actividad en pista.

Así es el Renault restaurado en el cual tres amigos viajaron de Santa Fe hasta Sao Paulo | INSTAGRAM: @hernanbonvin

¿Cuánto recorrieron los fans de Colapinto en auto?

Aunque varía dependiendo de la ruta, el viaje en total supone entre dos mil y dos mil 200 kilómetros, a lo largo de los cuales los fans se encontraron con otros amigos que hicieron sus propios viajes. Su historia se viralizó y por ende, cuando llegaron a Sao Paulo –tras una conferencia de prensa en un concesionario de Renault–, se encontraron con Colapinto.

El piloto argentino de inmediato conectó con los aficionados y no se conformó con admirar el vehículo, sino que se dio la oportunidad de tomar el volante y lo manejó por algunas calles paulistas. Tras ello, varios videos captados por los dueños del auto y personas en los alrededores comenzaron a circular en redes sociales.

Así fue la llegada de Franco Colapinto, quien además se dio una oportunidad de convivir con los fans | CAPTURA

¿Cómo le ha ido a Franco Colapinto en la Temporada 2026?

Este es el primer año que el argentino corre la temporada completa en Fórmula 1. En 2024, reemplazó a Logan Sargent en Williams y sumó cinco puntos, mientras que el año pasado llegó Alpine y tomó el lugar de Jack Doohan después de seis carreras, pero se fue en blanco. Actualmente tiene 27 unidades y es duodécimo en el Campeonato de Pilotos.

En la más reciente carrera, el Gran Premio de México, finalizó octavo en pista pero ganó un lugar por la sanción sobre Óscar Piastri. No obstante, el argentino eventualmente cayó hasta el sitio 15, ya que fue sancionado con diez segundos porque no respeto las banderas amarillas.