Los mecánicos de Cadillac con Checo Pérez en el Gran Premio de México 2026 | MEXSPORT

De cara a la carrera en Sao Paulo, el mexicano y el finlandés dedicaron unas palabras a los fans

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 está por terminar y no ha sido un debut sencillo para Cadillac como escudería debutante. El equipo estadounidense está lejos de sus rivales en el desarrollo del auto, a pesar de lo cual el apoyo de la afición no ha faltado.

Con Sergio 'Checo' Pérez como uno de sus pilotos y al tratarse de una escudería estadounidense, en los Grandes Premios de Austin y Ciudad de México no faltó el apoyo para Cadillac. Por ello, tanto el tapatío como Valtteri Bottas mandaron mensajes de agradecimiento.

¿Qué dijeron Checo Pérez y Valtteri Bottas?

Tras la visita al Autódromo Hermanos Rodríguez, y previo al Gran Premio de Brasil, la escudería de TWG Motorsport compartió un video con las palabras de ambos pilotos. En el caso de Checo, agradeció las muestras de cariño en semanas recientes.

"Han sido unas semanas muy especiales, con un par de regalos, con los fans, con helicópteros especiales. Hemos tenido algunos momentos increíbles con todos los fans. Queremos tomar la oportunidad de agradecerles a todos, porque han hecho que nuestro equipo se sienta muy, muy especial. Esperamos verlos el próximo año", declaró.

Checo Pérez en el Gran Premio de México 2026 | MEXSPORT

Por su parte, Bottas reconoció que no han sido Grandes Premios sencillos, pero agradeció el apoyo recibido. "No han sido las carreras más fáciles, pero hemos estado intentando lo mejor que podemos. Y al menos, creo que hemos quedado muy bien con todas nuestras carreras y cascos. Continúen apoyándonos, realmente lo apreciamos".

Fechas y horarios del Gran Premio de Brasil 2026

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE Prácticas Libres 1 | 9:30-10:30 hrs

Prácticas Libres 2 | 13:00-14:00 hrs SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE Prácticas Libres 3 | 8:30-9:30 hrs

Clasificación | 12:00-13:00 hrs DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE Carrera Principal | 11:00 hrs