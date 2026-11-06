Luke Martínez apunta alto con Capitanes y afirma que el objetivo es conquistar el campeonato de la NBA G League

El basquetbolista habló con RÉCORD sobre las expectativas para la temporada 2026-27, su sueño de llegar a la NBA y la posibilidad de que la Ciudad de México tenga una franquicia

Capitanes de la Ciudad de México comienza este viernes su camino en la temporada 2026-27 de la NBA G League con un objetivo ambicioso, conquistar el campeonato.

En entrevista con RÉCORD, Luke Martínez aseguró que el equipo trabaja para construir una mentalidad ganadora desde el primer día, con la intención de dar un paso más después de su primera clasificación a los playoffs.

El conjunto capitalino abrirá su participación en la Showcase Cup como visitante frente al Oklahoma City Blue, mientras que el domingo tendrá su presentación en casa cuando reciba a Texas Legends en la Arena Ciudad de México.

Martínez, quien nació en Estados Unidos, pero cuenta con ascendencia mexicana, quiere trasladar su experiencia al vestidor de Capitanes. Para el jugador, la clave está en mantener la exigencia diaria y entender que los grandes resultados comienzan con los detalles más pequeños.

“Las expectativas para este año son ser campeones. Estamos tratando de construir un estándar de campeonato; eso significa que todos los días debemos hacer las pequeñas cosas. Cuando cumples con esos detalles, estableces tus propias expectativas y construyes una mentalidad de campeón”, explicó.

Capitanes de la CDMX en el Juego 25 de la temporada 2025-2026 de la NBA G League | IMAGO7

Luke Martínez quiere llevar a Capitanes hasta el campeonato

El reto llega después de que Capitanes consiguió la temporada pasada su primera clasificación a los playoffs desde que compite en la G League. Sin embargo, su aventura terminó en los cuartos de final de la Conferencia Oeste, por lo que ahora el equipo buscará superar esa barrera y pelear por el título.

Aunque todavía conserva el deseo de llegar a la NBA, el mexicano dejó claro que sus objetivos personales están en segundo plano y que su principal compromiso es ayudar al equipo a conseguir el éxito colectivo.

“Mi objetivo es contribuir y ser un gran líder. No tengo metas personales; solamente quiero que nuestro equipo tenga éxito y la oportunidad de jugar por un campeonato. Ese es mi único objetivo, estar ahí, aportar y dar lo mejor de mí cada día”, señaló.

Con la mira en la NBA, pero de momento quiere el título con Capitanes

Sobre la posibilidad de jugar en la NBA, el basquetbolista reconoció que sigue siendo un sueño, aunque entiende que su carrera ha tomado un camino distinto. Por ahora, prefiere concentrarse en fortalecer a Capitanes y aprovechar cada oportunidad para seguir sumando logros en su trayectoria.

“Por supuesto que sigue siendo el objetivo. He tenido una carrera profesional exitosa y quiero seguir sumando logros mientras pueda. Soy realista con mi situación; estoy aquí para contribuir con este equipo y hacerlo lo más fuerte posible”, comentó.

¿Una franquicia de la NBA en México? Martínez ve potencial en la capital

Otro de los temas que abordó fue la posibilidad de que la Ciudad de México tenga una franquicia de la NBA. Martínez considera que el país cuenta con una afición apasionada y que el tamaño de su mercado representa una ventaja para aspirar a formar parte de la liga.

“Creo que sería algo grandioso. La gente en México ama el basquetbol y el apoyo que recibe Capitanes demuestra lo importante que es este deporte aquí. La Ciudad de México es un gran lugar para tener un equipo”, afirmó.

Capitanes en sesión de entrenamiento de cara al inicio de la NBA G League | Alejandro Chávez

El jugador también reconoció que existen otras ciudades estadounidenses como Las Vegas y Seattle que aparecen en la conversación sobre la expansión, pero la capital mexicana tiene un toque que puede ser atractivo para la Liga.