Nikola Jokic no se considera el mejor jugador de la NBA; “Hay muchos otros que también destacan”

Jamal Murray de los Denver Nuggets también mostró su entusiasmo por llegar a la Ciudad de México

Nikola Jokic es una de las grandes figuras de la NBA y llegará a la Ciudad de México como la principal estrella de Denver Nuggets para el partido de temporada regular de este sábado frente a Indiana Pacers, sin embargo, pese a sus extraordinarios números y reconocimientos individuales, el serbio no se considera el mejor basquetbolista del momento.

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Cuestionado sobre si actualmente ocupa ese lugar en el baloncesto mundial, el europeo prefirió reconocer el talento que existe en la liga.

Bueno, hay muchos jugadores realmente destacados en la NBA en este momento, mismo así que no sé si eso sea cierto o no", respondió.

Nikola Jokic con los Denver Nuggets | AP

Jokic, una colección de premios individuales y colectivos

Las palabras del serbio contrastan con su impresionante trayectoria. Jokic ha conquistado tres premios al Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA en las temporadas 2020-21, 2021-22 y 2023-24, además de conseguir el campeonato con Denver en 2023, cuando también fue nombrado MVP de Las Finales.

A esos reconocimientos se suman ocho selecciones al Juego de Estrellas y seis apariciones en el primer equipo NBA, consolidándose como uno de los jugadores más dominantes de su generación.

Nikola Jokic previo a juego de la NBA | AP

El serbio desconoce por qué dominan los MVP internacionales

Durante el encuentro con los medios también fue cuestionado sobre el protagonismo de los jugadores internacionales, pues los últimos ocho premios MVP de la NBA han sido conquistados por basquetbolistas nacidos fuera de Estados Unidos, una racha que comenzó con Giannis Antetokounmpo en la campaña 2018-19.

La verdad es que no sé cuál es la razón. Como dije, creo que hay muchos jugadores con mucho talento en la liga y, bueno, simplemente ha sucedido así. No sabría decirte cuál es el motivo real", explicó Jokic.

Finalmente, el tres veces MVP también compartió sus expectativas por jugar en México y anticipó un ambiente especial en la Arena Ciudad de México.

Creo que va a ser genial. Pienso que es así porque los mexicanos tienen ese poder, esa pasión dentro de sí mismos. Creo que va a ser algo increíble", concluyó.

Nikola Jokic jugador de la NBA | AP

Jamal Murray llega a México con ganas de ofrecer un gran espectáculo ante Indiana Pacers

Jamal Murray ya se encuentra en la Ciudad de México para disputar el encuentro de temporada regular entre Denver Nuggets e Indiana Pacers, que se celebrará este sábado en la Arena Ciudad de México. A su llegada, el basquetbolista canadiense compartió sus expectativas y la ilusión que le genera formar parte de este compromiso internacional.

Tengo muchas ganas de ver lo qué nos espera y ofrecer un gran espectáculo", aseguró Murray ante los medios de comunicación.

Jamal Murray en la Ciudad de México | AP

Murray disfruta llevar el baloncesto a diferentes partes del mundo

El jugador de los Nuggets también expresó su gusto por participar en este tipo de compromisos fuera de Estados Unidos, pues considera que representan una oportunidad para acercar el deporte a nuevas comunidades.

Me encanta ser parte de estos juegos por Latinoamérica. Me apasiona compartir el baloncesto por todo el mundo, unir a las personas, conectar con comunidades e intercambiar conocimientos", destacó.

Jamal Murray, jugador de Denver Nuggets | AP

Por otra parte, al ser cuestionado sobre los desafíos que pueden presentarse durante este compromiso, Murray dejó claro que Denver está preparado para afrontar cualquier circunstancia.

"Diría que ambos intentamos mantenernos agresivos en el juego. Y, ya sabes, hay que asegurarse de que el partido se mantenga, digamos, equilibrado; no queremos que el control del encuentro se nos escape. Eso nos permite asumir un rol de liderazgo", destacó.