NBA Mexico City Game 2026: fecha, horario, dónde ver y todo lo que debes saber del Nuggets vs. Pacers | NBA

La NBA vuelve a la Ciudad de México este sábado 7 de noviembre con un enfrentamiento entre Denver e Indiana

La emoción de la NBA llegará nuevamente a territorio mexicano con el NBA Mexico City Game 2026. Los Denver Nuggets y los Indiana Pacers se enfrentarán este sábado 7 de noviembre en la Arena Ciudad de México, en un partido correspondiente a la temporada regular de la campaña 2026-27.

El encuentro tendrá como principal atractivo la presencia de Nikola Jokic, figura de Denver, quien jugará por primera vez en la capital mexicana. Por su parte, Indiana buscará hacerse sentir en una cita especial para los aficionados al basquetbol, aunque no contará con Tyrese Haliburton debido a una lesión.

¿A qué hora juega Nuggets vs. Pacers en México?

El partido entre Denver e Indiana está programado para este sábado 7 de noviembre, con el salto inicial a las 16:00 horas, tiempo del centro de México.

El escenario será la Arena Ciudad de México, recinto que volverá a recibir un compromiso oficial de la NBA. Este enfrentamiento también marcará el partido número 35 de la liga en nuestro país, al contar los encuentros de temporada regular y pretemporada.

Partido: Denver Nuggets vs. Indiana Pacers.

Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026.

Horario: 16:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Arena Ciudad de México.

¿Dónde ver EN VIVO el NBA Mexico City Game 2026?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro en vivo a través de ESPN, señal que tendrá la transmisión televisiva del compromiso.

En algunas regiones de Latinoamérica también estará disponible mediante ESPN en Disney+, aunque la disponibilidad dependerá del país. Para Estados Unidos, las opciones serán NBA TV y NBA League Pass.