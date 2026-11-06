Pascal Siakam en un partido de los Pacers de Indiana | AP

El camerunés reconoció que jugar fuera de Estados Unidos representa un reto por los viajes y factores como la altitud

Pascal Siakam será uno de los protagonistas de los Indiana Pacers en el partido internacional de temporada regular que disputarán este sábado ante los Denver Nuggets en la Arena Ciudad de México, un encuentro que representa una oportunidad para acercar el espectáculo de la NBA a la afición mexicana.

En la previa del compromiso, el basquetbolista camerunés habló sobre lo que significa disputar este tipo de encuentros fuera de Estados Unidos.

Aunque reconoció que existen factores que pueden representar una distracción, el equipo debe mantener el enfoque en su objetivo que es sumar una victoria.

Pascal Siakam en un juego de la NBA con los Pacers | AP

Pacers, acostumbrados a los partidos internacionales

Siakam recordó que Indiana ya ha tenido experiencias similares, como su participación en Francia el año pasado ante San Antonio, por lo que considera que el plantel sabe cómo manejar los compromisos internacionales.

Pacers y Nuggets en México | NBA

"Desde que he estado con Pacers, hemos tenido esa experiencia antes cuando fuimosa París. Sabemos cuántas distracciones puede haber. Pero también, esto se siente como partido más. Creo que los chicos deberían estar acostumbrados a eso", expresó.

El jugador de 32 años también destacó la importancia de aprovechar su estancia en México y conocer todo lo que ofrece el país, pero dejó claro que el compromiso debe estar por encima de cualquier otra actividad.

"Obviamente, disfrutar de la ciudad, abrazar la cultura, pero también saber que tenemos un trabajo que hacer", señaló.

Siakam manda mensaje a los jóvenes mexicanos

Por otra parte, al ser cuestionado sobre el camino que deben seguir los jóvenes talentos mexicanos que aspiran a llegar a la NBA, Siakam compartió un mensaje de perseverancia y confianza.

"Obviamente, no importa de dónde vienes. Con la pasión, tu amor por el juego y tu trabajo, todo puede suceder. De nuevo, tienes que creer en ti mismo y trabajar tan duro como puedas. Es posible, no importa de dónde vienes", manifestó.