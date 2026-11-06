Tyrese Haliburton no estará con los Indiana Pacers en el partido de este sábado ante los Denver Nuggets en la Ciudad de México.
Ambos equipos aterrizaron este jueves y los Pacers no contarán con el base por una lesión en el tendón de la corva izquierdo.
Las lesiones amenazan con opacar la visita de Indiana Pacers a México para enfrentar a Denver Nuggets
Una lesión que llegó muy pronto
Haliburton se lesionó cuatro juegos después de arrancar la temporada. El 28 de octubre, el coach Rick Carlisle explicó que se trata de una distensión leve y que no veía posible su retorno hasta después de dos semanas.
Desde entonces ha sido baja en cinco juegos seguidos, el último en Memphis, y el de México será el sexto.
Indiana tiene marca de 1-4 sin él esta campaña. Antes de lesionarse promediaba casi 22 puntos y más de nueve asistencias.
¿Cuánto más estará fuera Haliburton?
Su posible regreso ronda alrededor del 11 de noviembre, cuando los Pacers reciban a Washington.
La baja pega en el ánimo de una cita que se esperaba desde abril. México iba a ver de cerca a una de las grandes figuras de la liga, un All-Star que regresaba de una lesión muy larga y que ahora tampoco podrá mostrarse.
Ahora, sin él, Pascal Siakam será el referente de unos Pacers golpeados por las lesiones.