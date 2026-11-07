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Liga MX•Estadio Olimpico Universitario
Pumas vs América EN VIVO Liga MX Apertura 2026 Jornada 16: Transmisión, goles y resultado
Emiliano Cárdenas
16:58 - 7 de noviembre de 2026
Actualizado a 17:00 - 7 de noviembre de 2026
Canales y hora del partido de la Jornada 16 de Liga MX El Clásico Capitalino podría definir las posiciones de cara a la Liguilla
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Pumas vs América será el platillo principal de la Jornada 16 del Apertura 2026 en la Liga MX. El compromiso está programado para este 7 de noviembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario.
Podrás seguir el duelo a través de Canal 5, TUDN y ViX, en un escenario que promete recibir una importante entrada para una de las rivalidades más representativas del futbol mexicano.