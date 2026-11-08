El punto dividido sirve de poco para ambos equipos

Empate que no le alegra a ninguno. Pumas y América igualaron 2-2, lo que deja a Universidad Nacional al borde de la eliminación, y a las Águilas con un tropiezo en su búsqueda del liderato.

Resumen Pumas 2-2 América

El duelo fue como se esperaba, con las defensas que mostraron deficiencias y abrieron la puerta para que los dos equipos atacaran. El espectáculo no tardó en aparecer, con dos goles casi inmediatos.

Primero fue América con Alejandro Zendejas, que dejó al estadio enmudecido ante más de 40 mil personas, la mejor entrada del Olímpico Universitario hasta ahora. Un buen centro de Óscar Perea permitió al atacante mexicano a abrir la cuenta.

Pumas no tardó en reaccionar, pues a la siguiente jugada César Huerta puso el empate para darle tranquilidad y esperanza al equipo de buscar la victoria clave que le permitiera soñar en la clasificación.

Zendejas y Chino hacen explotar CU | MEXSPORT

El partido se puso tenso e impreciso, especialmente entre César Huerta y Kevin Álvarez en la banda izquierda del ataque de Pumas. Las amarillas aparecieron para darle calma y controlar el encuentro.

En el segundo tiempo, América consiguió un penalti, en la misma portería que Henry Martín falló en la Liguilla pasada. Fue el propio delantero que tomó el balón para darle el triunfo parcial a las Águilas, para llegar a 11 anotaciones en el torneo.

Henry Martín anota de penal ante Pumas y le festeja a la tribuna | MexSport

Nuevamente, Pumas no tardó en responder y recibió penalti a favor. Fue Robert Morales quien anotó para poner la igualdad en un encuentro que Universidad Nacional sufrió para tomar el control.