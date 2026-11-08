Henry Martín anota de penal ante Pumas y le festeja a la tribuna | MexSport

El 9 de las Águilas ha festejado como Germán Villa en el penal anotado en el Olímpico Universitario

Henry Martín ha vuelto a anotar en el torneo de Apertura 2026 por lo que ya son 11 tantos en dicho certamen; el más reciente de ellos se ha dado vía penal en contra de Pumas, recordando uno de los festejos más representativos de dicha rivalidad, tal y como Germán Villa se burlaba del Goya de los universitarios.

Todo lo que ha logrado el delantero yucateco se ha dado también después de que por varios meses, la afición americanista ya no quería que él fuera su atacante o capitán, pero todas esas críticas le han funcionado de buena manera.

Podría interesarte Futbol Henry Martín busca revancha ante Pumas: la Bomba llega encendida al Clásico Capitalino

El yucateco con romance de gol

Explotó la Bomba en CU. En su casa y ante su gente, Henry Martín volvió a marcarle a Pumas y festejó con el Goya frente a La Rebel. Con este tanto, el capitán de las Águilas llegó a 11 goles y firmó su segunda mejor temporada regular desde que llegó al América.

Al minuto 69 del Clásico Capitalino, Henry fue derribado por Pablo Bennevendo dentro del área, por lo que el árbitro señaló penalti. El propio delantero tomó la pelota y se encargó de cobrar desde los once pasos ante Keylor Navas.

El 9 del América se perfiló y, con la parte interna del pie, mandó el balón al fondo de las redes, engañando por completo al arquero costarricense para conseguir su undécimo gol del torneo y el séptimo ante los auriazules.

Recordando a Villa

El festejo lo fue todo. Como ya lo había hecho en 2023, el yucateco corrió hacia La Rebel, la porra de Pumas, y les dedicó el Goya. Además, después realizó su otra característica celebración, mostrando los músculos frente a la afición universitaria.

Con esta anotación, Henry Martín alcanzó los 11 goles en el torneo, superando los 10 que consiguió durante el Apertura 2022 y convirtiendo esta campaña en su segunda mejor temporada regular con el América. Ahora, el delantero se acerca a su mejor registro, los 14 tantos que marcó en el Clausura 2023.