Los jugadores del América expresaron su sentir tras el partido ante Pumas

El Clásico Capitalino terminó como América ha acostumbrado a sus seguidores: con un empate y minutos finales de alarido. Sin embargo, el partido ante Pumas en la cancha de Ciudad Universitaria tuvo como protagonista a César Arturo Ramos Palazuelos, pero no por las mejores razones.

El silbante tuvo una actuación polémica, lo que provocó la crítica de jugadores del América, como el caso de Henry Martín y Kevin Álvarez. En zona mixta tras el partido, ambos futbolistas azulcremas coincidieron que el arbitraje no fue el mejor, en especial por jugadas claves contra las Águilas.

César Arturo Ramos, árbitro del Clásico Capitalino | Imago7

"Increíble que le pasen estas cosas a César": Henry Martín

Henry Martín comentó su sentir tras el partido, en el que expresó su molestia por las decisiones de César Ramos. El capitán azulcrema comentó que durante el juego se acercó al nazareno y no podía creer que a un árbitro mundialista le sucedieran esas cosas, como el penalti que marcó a Pumas.

"Realmente estamos cansados también, pero pues ya está. Yo solo le dije a César, un árbitro mundialista como él, increíble que se le pasen estas cosas, pero pues ya está, ni modo, así es esto. El equipo lucha, hace lo que puede también y no dejamos de luchar, que eso es lo más importante y siempre vamos por más, pase lo que pase. Yo lo único que digo es, ¿para qué se supone que está el VAR?", aseveró.

César Arturo Ramos, árbitro del Clásico Capitalino | Imago7

Kevin Álvarez y su altercado con César Huerta

Por su parte, Kevin Álvarez, lateral del conjunto de Coapa, fue más directo en señalar una jugada en la que estuvo involucrado. El mexicano tuvo un altercado en el primer tiempo con César 'Chino' Huerta, que terminó con un cabezazo en su contra que no fue sancionado ni revisado por el VAR.

"Bueno, sí, la verdad es que últimamente hemos sentido un poco de disconformidad con el arbitraje, pero bueno, lo de hoy, más que nada una agresión, no solamente una jugada, un empujón, sino una agresión que no sea sancionada. Y entiendo que a lo mejor él estaba en otro lado, pero para eso está el VAR, ¿no? Para que lo puedan ayudar, apoyar", sentenció.