Guillermo Almada no salió contento con el empate de 2-2 ante Pumas, pues la competencia por el liderato se complica para las Águilas. Más allá de ello, el uruguayo criticó la decisión arbitral de César Ramos con el penalti a favor de los auriazules.
¡Amargo empate! Pumas y América igualan en el Clásico Capitalino
¿Qué dijo Almada sobre el arbitraje del Pumas vs América?
Para Almada, dicha jugada resolvió el encuentro, sin tener los elementos suficientes como para marcar penalti. Aunque no quiso quejarse, el uruguayo consideró determinantes algunas jugadas.
Tuvimos la iniciativa el mayor tiempo del partido, tuvimos situaciones, después intentamos reflejarla en posiciones que algunos compañeros venían de una lesión, no queríamos tomar más riesgo de eso, se hizo de ida y vuelta, se resuelve el resultado con una jugada que es claro que no es penalti, la miramos, me cuesta creer que el árbitro, el VAR, a mí no me gusta quejarme, pero terminan siendo determinante, una expulsión no reflejada, un penalti, son determinante, sucedió lo que sucedió al final, te condiciona un poco el resultado
Almada considera que los árbitros quieren demostrar cuando pitan al América
Por otro lado, el análisis del técnico azulcrema recae en la presión mediática que genera el América, pues muchos árbitros quieren demostrar con ellos que no existen ayudas para ningún lado.
A mí me queda claro, con esta presión mediática de que favorecen al América, los árbitros quieren demostrar que no benefician a nada, terminan impartiendo injusticias, desde que estoy yo, nos ha pasado en fallos polémicos que no son, nos terminan afectando el resultado, vuelvo a insistir, en partidos con tanta paridad, un penalti, una expulsión, para cualquier lugar, es determinante, si jugáramos con Real Madrid o Barcelona es un gol, estamos enfrascados hablando de situaciones que no deberíamos de hablar, sin hablar del partido, un árbitro que pueda impartir, es muy raro lo que sucede en casi todos los partidos
Sobre no sacar el triunfo del Olímpico Universitario, Almada aseguró que tendrán la misma responsabilidad en cualquier posición que finalicen para la Liguilla, además de darle la importancia necesaria al último encuentro del torneo regular.
Nada, vuelvo a insistir, lo que nos dejaba satisfecho era ganar, lo buscamos, no lo pudimos hacer, las mismas responsabilidades vamos a tener siendo primero o segundo, nos queda un partido para cerrar el campeonato, lo vamos a tomar con responsabilidad, intentando ganar y cerrando el campeonato y la página de este partido