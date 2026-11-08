A mí me queda claro, con esta presión mediática de que favorecen al América, los árbitros quieren demostrar que no benefician a nada, terminan impartiendo injusticias, desde que estoy yo, nos ha pasado en fallos polémicos que no son, nos terminan afectando el resultado, vuelvo a insistir, en partidos con tanta paridad, un penalti, una expulsión, para cualquier lugar, es determinante, si jugáramos con Real Madrid o Barcelona es un gol, estamos enfrascados hablando de situaciones que no deberíamos de hablar, sin hablar del partido, un árbitro que pueda impartir, es muy raro lo que sucede en casi todos los partidos