El exfutbolista estadounidense recordó las condiciones de las instalaciones de La Fiera durante su etapa en la Liga MX en 2018

Landon Donovan volvió a hablar sobre su paso por el futbol mexicano y recordó las condiciones en las que encontró las instalaciones del León durante su estancia en 2018. El histórico exjugador de la Selección de Estados Unidos fue crítico al describir los vestidores y servicios que tenía el equipo, al grado de calificarlos como desagradables.

El exdelantero reconoció que la situación ha cambiado desde entonces, pues el conjunto esmeralda construyó nuevas instalaciones de entrenamiento. Sin embargo, recordó que durante su etapa en el equipo había importantes carencias, particularmente en las regaderas y los sanitarios.

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Landon Donovan recuerda las malas condiciones de León

Durante una conversación, Donovan describió las condiciones que encontró cuando llegó a La Fiera y señaló que las regaderas eran prácticamente una llave de agua que salía directamente de la pared.

"Cuando fui a jugar a León, en México, las cosas han cambiado ahora porque construyeron nuevas instalaciones de entrenamiento. No puedo ni siquiera describirte lo malas que eran aquellas instalaciones. Teníamos una especie de llave de agua que salía de la pared y de ahí caía directamente el agua; esa era nuestra ducha. Todo estaba sucio, era asqueroso. Los baños no funcionaban", recordó.

El estadounidense también amplió su crítica al hablar de las condiciones que, desde su perspectiva, enfrentan algunos futbolistas en Sudamérica. Mencionó problemas relacionados con los salarios, recortes de sueldo y el estado de las canchas, además de considerar que estos factores pueden influir en las decisiones de los jugadores sobre dónde continuar sus carreras.

Andrés Montaño siendo derribado por dos jugadores de León | MEXSPORT

¿Qué dijo Landon Donovan sobre jugar en Sudamérica?

Donovan aclaró que no todos los clubes sudamericanos atraviesan situaciones similares, aunque aseguró que existen equipos con condiciones complicadas para sus futbolistas.

"No estoy diciendo que todos los clubes de Sudamérica sean así, pero muchos sí lo son. No te pagan, te recortan el sueldo. Las canchas son terribles. Este no es un lugar al que los futbolistas quieran llegar, es un lugar del que quieren salir. Están intentando irse de ahí", expresó.

Finalmente, el exjugador consideró que vivir una experiencia complicada durante un año en un club de estas características no necesariamente tiene que ser algo negativo para un futbolista de 17 o 18 años. Sin embargo, puso sobre la mesa la comparación con equipos de menor categoría en Europa, particularmente de Escandinavia o Bélgica, donde las condiciones pueden representar una alternativa distinta.