El jugador del Rebaño quedó tendido sobre el césped al minuto 38

Las alarmas se encendieron en el partido entre León y Chivas luego de un fuerte accidente dentro del terreno de juego que dejó tendido a Diego Campillo. Corría el minuto 38 del encuentro cuando el futbolista rojiblanco disputó un balón por aire con Alvarado, elemento de la Fiera, provocando un aparatoso choque de cabezas entre ambos jugadores.

Tras el impacto, Campillo cayó de inmediato al césped con evidentes muestras de dolor, lo que obligó a detener las acciones de manera urgente para que ingresaran las asistencias médicas a valorar su estado físico y aplicar el protocolo correspondiente tras el golpe en la cabeza.

¿Qué pasó con Campillo tras el golpe?

Afortunadamente para el banquillo rojiblanco, el susto no pasó a mayores. Tras ser valorado minuciosamente por el cuerpo médico en el terreno de juego, Diego Campillo recibió el aval para continuar y regresó a la cancha para disputar sin inconvenientes los minutos restantes de la primera mitad.

Diego Campillo siendo revisado por el cuerpo médico l Mexsport

Con el defensor de vuelta en su posición, el Guadalajara retomó el control de las acciones y comenzó a generar las oportunidades más claras de peligro frente al arco esmeralda, buscando abrir el marcador antes del descanso.

La falta de contundencia en los últimos minutos podría complicar el partido para el conjunto tapatío. A pesar de insistir al frente y generar mayor volumen ofensivo en el cierre de la primera parte, el marcador se mantuvo con el empate 0-0 en el duelo correspondiente a la Jornada 16 de la Liga MX.