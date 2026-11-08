¡Chivas tiene una ventaja para la Liguilla! El Rebaño es el único invicto como visitante

El Guadalajara suma tres victorias y cuatro empates en siete visitas durante el torneo

Chivas encontró una de sus principales fortalezas lejos del Estadio Akron y podría convertirla en una ventaja importante de cara a la Liguilla del Apertura 2026, debido a que el conjunto dirigido por Gabriel Milito es el único equipo que permanece invicto como visitante, una condición que podría marcar diferencia en las eliminatorias.

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Los números del Guadalajara respaldan su regularidad fuera de casa, ya que en siete encuentros disputados, registra tres victorias y cuatro empates, con 13 de los 21 puntos posibles, equivalentes a una efectividad del 61.9 por ciento. Además, consiguió 10 anotaciones y solamente recibió cinco.

¿Cómo ha sido el camino?

El camino del Rebaño comenzó con un empate 1-1 ante Puebla y continuó con una victoria por la mínima frente a Santos. Posteriormente, igualó con Pachuca, goleó 3-0 al Atlético de San Luis y rescató un empate 2-2 frente al América, después de haber tomado una ventaja de dos tantos.

La racha continuó con otra igualada, esta vez ante Atlas, en un encuentro condicionado por la lluvia, y alcanzó su punto más reciente con el triunfo 1-0 frente a Monterrey en el Gigante de Acero. En ese compromiso, Roberto Alvarado marcó el tanto de la victoria después de una recuperación y asistencia de Santiago Sandoval.

Efraín Álvarez tras anotar con Chivas | IMAGO7

Una fortaleza que puede marcar diferencia

La condición de visitante suele representar un desafío adicional durante la fase final, especialmente cuando los equipos deben disputar encuentros decisivos en territorio rival. En ese escenario, la regularidad de Chivas puede convertirse en un recurso importante para Gabriel Milito.

Además de buscar conservar su invicto como visitante, Guadalajara todavía tiene posibilidades de terminar como líder del Apertura 2026. Actualmente ocupa el tercer lugar con 29 puntos, por detrás de Cruz Azul (32) y América (30), por lo que una victoria de Chivas esta tarde lo podría poner como líder tras la diferencia de goles.