La Fiera con 10 jugadores impone su localía y empareja el partido para evitar la fiesta del Rebaño

Empate con sabor a derrota para el Guadalajara. Chivas dejó escapar la oportunidad de quedarse con el liderato general después de no poder conservar la ventaja y conformarse con un amargo empate 1-1 ante León. El conjunto rojiblanco dominó gran parte del encuentro y fue ampliamente superior a su rival, pero un gol de Paul Bellón en los últimos minutos le arruinó la fiesta al Rebaño.

El equipo de Gabriel Milito no pudo quedarse con los tres puntos debido a su falta de contundencia y a la sobresaliente actuación de Óscar García, quien se convirtió en el héroe de la noche para el conjunto esmeralda.

Chivas comenzó a generar peligro desde los primeros minutos. Santiago Sandoval inició una jugada por el sector derecho y el balón terminó en los pies de Efraín Álvarez, quien controló y asistió al Cotorro. El atacante sacó un disparo que parecía llevar peligro, pero el guardameta de León apareció para evitar la caída de su arco.

El Guadalajara mantuvo la iniciativa y volvió a acercarse poco después. Efraín Álvarez filtró un pase al borde del área para José Alvarado, quien remató de primera intención; sin embargo, su disparo se marchó por un costado.

Jugada del gol de Chivas ante León l MEXSPORT

La insistencia rojiblanca continuó y nuevamente Efraín Álvarez fue protagonista. El mediocampista puso un pase filtrado para Santiago Sandoval, quien encontró espacio para sacar un disparo, aunque su intento tampoco encontró dirección de portería.

Cerca del final de la primera mitad llegó una de las acciones más peligrosas para León. Roberto Alvarado conectó el balón de cabeza, pero Raúl Rangel respondió con grandes reflejos para quedarse con el esférico y evitar el gol.

Para la segunda mitad, Santiago Sandoval aprovechó un trazo largo y, con velocidad, se enfiló hacia el arco rival. En su intento por detenerlo, José Rodríguez derribó al juvenil rojiblanco y terminó expulsado, dejando a León con diez hombres.

Con la ventaja numérica, Guadalajara se volcó al frente en busca del gol que inclinara definitivamente la balanza. Sin embargo, Óscar García se convirtió en una auténtica muralla y frustró en dos ocasiones los intentos de Santiago Sandoval.

Pese a la destacada actuación del guardameta esmeralda, el Guadalajara finalmente consiguió abrir el marcador. En una gran jugada colectiva, Luis Romo envió un centro a segundo poste, donde Daniel Aguirre prolongó el balón hacia el área para encontrar a Ricardo Marín, quien únicamente tuvo que empujarlo para marcar el 0-1.

Chivas tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja, pero nuevamente el ‘Gato’ García apareció para atajar un disparo de media distancia de Brian Gutiérrez, ahogando el grito de gol de la afición rojiblanca. Minutos más tarde, Roberto Alvarado sacó un disparo que terminó estrellándose en el poste.

Paul Bellón tras su gol para empatar ante Chivas l MEXSPORT

Cuando parecía que el encuentro terminaría con una victoria para el Rebaño, León no bajó los brazos y encontró la recompensa a su insistencia. Romaña apareció por el costado derecho y mandó un centro al área que encontró a Paul Bellón, quien conectó para vencer a Raúl Rangel y sentenciar el 1-1 definitivo.