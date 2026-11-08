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León vs Chivas EN VIVO Liga MX Apertura 2026 Jornada 16: Transmisión, goles y resultado

León vs Chivas EN VIVO Liga MX Apertura 2026 Jornada 16: Transmisión, goles y resultado
Estephani Carrera
16:20 - 8 de noviembre de 2026

Actualizado a 16:22 - 8 de noviembre de 2026

El Rebaño busca el liderato rumbo a la Liguilla del Apertura 2026 en su visita al terreno de La Fiera

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