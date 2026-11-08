León vs Chivas EN VIVO Liga MX Apertura 2026 Jornada 16: Transmisión, goles y resultado

¿Cómo llegan al partido?
El Guadalajara llega a la penúltima fecha en busca del liderato, a falta de lo que haga el América, con 29 unidades. Mientras que la Fiera lucha por meterse entre los primeros ocho y con 22 puntos dependen de sí mismos...
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Actualizado a 16:22 - 8 de noviembre de 2026
El Rebaño busca el liderato rumbo a la Liguilla del Apertura 2026 en su visita al terreno de La Fiera
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El Guadalajara llega a la penúltima fecha en busca del liderato, a falta de lo que haga el América, con 29 unidades. Mientras que la Fiera lucha por meterse entre los primeros ocho y con 22 puntos dependen de sí mismos...