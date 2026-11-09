Sarrafiore, Pizzuto y Jiménez: los jugadores que destacaron en el regreso del Atlante

Martín Sarrafiore y Eugenio Pizzuto sobre un jugador de Pachuca | AP

Pese al inestable regreso a la Liga MX, el argentino destacó con tres goles y una asistencia en el Apertura 2026

El regreso del Atlante a la Liga MX no tuvo el desenlace que esperaba su afición, debido a que después de 12 años de ausencia, los Potros de Hierro volvieron a la Liga MX para el Apertura 2026, pero los resultados los dejaron lejos de la pelea por la Liguilla; sin embargo, dentro de un torneo complicado, algunos futbolistas lograron destacar, con Martín Sarrafiore como uno de los principales nombres.

El mediocampista argentino fue uno de los elementos más productivos del conjunto azulgrana, a pesar de que llegó este torneo a los Potros, disputó 13 partidos, acumuló mil 19 minutos y registró tres goles y una asistencia, además de una calificación promedio de 7.06.

Su rendimiento no pasó desapercibido y su nombre comenzó a relacionarse con otros equipos, entre ellos Chivas, que podría encontrar en sus raíces mexicanas una alternativa para incorporarlo. No obstante, ese supuesto interés todavía no puede confirmarse.

Martín Sarrafiore en celebración con Atlante en la Liga MX | IMAGO 7

Eugenio Pizzuto y Óscar Jiménez también sobresalieron con los Potros

Otro futbolista que tuvo participación importante fue Eugenio Pizzuto. El mediocampista disputó 16 encuentros y sumó mil 261 minutos, con dos anotaciones y una calificación promedio de 6.88. Su presencia en el equipo fue constante durante el certamen, aunque el balance colectivo no acompañó sus actuaciones.

En la portería, Óscar Jiménez también tuvo un papel relevante. El guardameta participó en los 16 partidos registrados, acumuló mil 440 minutos, recibió 26 goles y consiguió mantener su arco en cero en dos ocasiones.

El balance del Atlante, terminó siendo negativo: tres victorias, cinco empates y ocho derrotas, con 14 puntos y el lugar 16 de la clasificación; sin embargo todavía le hace falta un juego por disputar que será ante Tijuana, el próximo viernes.