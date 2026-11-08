El delantero del América mando un mercado tras su ausencia con Selección Mexicana

Pese a vivir un fantástico momento en el Apertura 2026 de la Liga MX, el futbolista de las Águilas del América, Henry Martín, brilló por su ausencia en la convocatoria de Rafael Márquez con la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de noviembre, situación que no lo tiene sin dormir.

¿Qué dijo Henry?

Tras un emocionante empate entre Pumas y América en la Jornada 16 del Apertura 2026, el atacante de las Águilas fue cuestionado por su ausencia con México, pues con 11 goles es el sublíder de goleo individual.

Henry Martín anota de penal ante Pumas y le festeja a la tribuna | MexSport

Henry reconoció que no era una injusticia su situación, pues aseguró que cada entrenador tiene su punto de vista y toda la autoridad y decisión está meramente en sus manos, más si se trata de la Selección.

No es injusticia, cada entrenador sobre todo el de la Selección Mexicana tiene la autoridad y la decisión de elegir a sus jugadores, uno trabaja no para estar en selección, sino para estar en su club, la ‘cereza’ del pastel es eso, ir a Selección”, declaró Henry a los medios.

Finalmente, el capitán de las Águilas reconoció que al enfocarse en su rendimiento y en el equipo los resultados van a llegar solos, por lo que si en algún momento le toca volver con México él será feliz.

Nosotros nos enfocamos 100% en el equipo, los resultados llegan solos, si me toca en algún momento voy a estar feliz a la selección imposible decirle que no porque es el orgullo, pasión y por lo que todos estamos”, concluyó.

Henry Martín salva al América y rescata el empate ante el Toluca | MEXSPORT

Henry Martín, Top 2 en el goleo

Luego de un par de torneos complicados por culpa de las lesiones, finalmente Henry Martín volvió al ruedo. El delantero mexicano está cerrando uno de sus mejores semestres con América, pues con 16 jornadas actualmente suma 11 goles, siendo el segundo máximo goleador solo por debajo de Salomón Rondón.

Por otro lado, el meixcano sigue sumando goles en la parte histórica, pues actualmente es el cuarto máximo goleador en la historia del Club América. La ‘Bomba’ suma 128 goles y está por debajo de Octavio Vial (152), Cuauhtémoc blanco (153) y Luis Roberto Alves Zague (188).