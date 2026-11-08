Liga MX Femenil: Fechas y horarios de los Cuartos de Final del Apertura 2026

La Liguilla del futbol mexicano femenil está lista para comenzar

La fase regular del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil llegó a su fin y los ocho equipos clasificados ya conocen el camino que deberán recorrer para conquistar el campeonato. La Liga MX dio a conocer las fechas y horarios de los Cuartos de Final, una instancia que se disputará entre el martes 10 y el domingo 15 de noviembre.

Rayadas, América, Tigres, Chivas, Pachuca, Toluca, Pumas y FC Juárez protagonizarán las cuatro eliminatorias de esta primera ronda de Liguilla, con partidos de Ida y Vuelta que definirán a los clubes que continuarán en la pelea por el título.

¿Cuáles son los enfrentamientos de Cuartos de Final de la Liga MX Femenil?

Los cruces quedaron definidos de acuerdo con las posiciones que ocuparon los equipos en sus respectivos grupos durante la fase regular. De esta manera, las series serán Rayadas contra Pachuca, América frente a Toluca, Tigres ante Pumas y Chivas contra FC Juárez.

Los encuentros de Ida se disputarán el martes 10 y miércoles 11 de noviembre, mientras que los compromisos de Vuelta tendrán lugar el sábado 14 y domingo 15 del mismo mes.

Jugadoras de Tigres celebran en el Apertura 2026 de la Liga Femenil | IMAGO 7

Partidos de Ida

Martes 10 de noviembre

Pumas vs Tigres | 19:00 horas | Estadio Olímpico Universitario.

FC Juárez vs Chivas | 21:00 horas | Estadio Olímpico Benito Juárez.

Miércoles 11 de noviembre

América vs Toluca | 19:00 horas | Estadio Banorte.

Pachuca vs Rayadas | 21:00 horas | Estadio Hidalgo.

Charlyn Corral en el Pachuca vs Puebla | IMAGO7

Partidos de Vuelta

Sábado 14 de noviembre

Tigres vs Pumas | 17:00 horas | Estadio Universitario.

Chivas vs FC Juárez | 21:00 horas | Estadio Akron.

Domingo 15 de noviembre

Rayadas vs Pachuca | 19:00 horas | Estadio BBVA.

Toluca vs América | 21:10 horas | Estadio Nemesio Diez.

Rayadas de Monterrey, en festejo de gol ante Pumas | IMAGO7

¿Por qué América jugará primero en casa ante Toluca?

Una de las particularidades de estos Cuartos de Final será la serie entre América y Toluca. Aunque las Águilas terminaron como líderes de su grupo y tenían el derecho de cerrar la eliminatoria en casa, el equipo azulcrema decidió invertir el orden de su localía.

La razón fue la disponibilidad del Estadio Banorte, debido a compromisos previamente establecidos entre el inmueble y la NFL. Por ello, el conjunto capitalino recibirá a las Diablas en el encuentro de Ida y tendrá que visitar el Nemesio Diez para definir su clasificación a las Semifinales.