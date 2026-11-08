La prestigiosa marca lanzará una reedición del mítico jersey de la temporada 1994-96

Continúan las joyas de Adidas. Luego de un regreso memorable con el Club América en 2025, la marca alemana volvió a romper el mercado con los jerseys de la temporada 2026-27 y las colecciones del aniversario 110 del equipo. Sin embargo, aún hay mucho por llegar, pues ya se planea una nueva colección inspirada en la época de los 90.

¿Cómo será el nuevo jersey?

A través de redes sociales se filtró la nueva colección que Adidas planea para las Águilas. Sin embargo, esta no será de juego, sino una reedición de la mítica camiseta de la temporada 1994-96, que recuerda a jugadores como Cuauhtémoc, Kalusha, Luis García y François Omam-Biyik, entre otros.

Si bien en 2025, con el reencuentro entre la marca y el Club América, se lanzó un jersey que homenajeaba aquella playera, esta vez será una réplica exacta que saldrá como una versión retro para los seguidores.

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Sin embargo, eso no es todo, pues la misma fuente que filtró la nueva colección también aseguró que saldrá un diseño prácticamente igual, pero completamente negro, similar al jersey visitante que actualmente utiliza el equipo.

En caso de confirmarse, esta sería la primera reedición completa de una playera del pasado, pues los demás artículos han sido rediseños o jerseys inesperados inspirados en alguna época del equipo 16 veces campeón del futbol mexicano.

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¿Cómo ha recibido la afición a Adidas?

Luego de más de 10 años utilizando Nike, las Águilas rompieron el mercado en 2025 al anunciar su regreso a Adidas, marca que las acompañó en algunas de sus etapas más gloriosas durante las décadas de los 80 y 90. Esta situación fue del agrado del público desde un inicio, pues la afición ya pedía algo nuevo.

Desde su presentación, con las playeras para fuera de la cancha y las colecciones Originals, la realidad es que la afición americanista ha aceptado de buena manera la nueva piel de su equipo. Los diseños con sus colores y escudo han sido del agrado de la mayoría, especialmente la colección presentada por el aniversario del club, inspirada en las playeras de la década de los 70.