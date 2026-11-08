En la derrota del Rojinegro uno de los asistentes cruzó palabras con la grada y le recordó los cuatro goles del juego

Los Rojinegros del Atlas dejaron escapar la oportunidad de pelear por el liderato general de la tabla de posiciones del Apertura 2026 de la Liga MX. Sin embargo, hubo una escena extra cancha que se robó la atención del público, pues uno de los abanderados se enganchó con la grada del Estadio Jalisco y se burló de la derrota.

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¿Qué hizo el árbitro?

A través de un video difundido en redes sociales, un fan captó el momento en que unos fanáticos comenzaron a insultar a uno de los abanderados, pocos segundos después el silbante se puso la mano en la cabeza levantando sus cuatro dedos, haciendo alusión a los cuatro goles que recibió el Rojinegro.

De inmediato la gente de las gradas se percató del gesto y empezó a gritarle aún más al silbante, sin embargo, este ya hizo caso omiso de la situación y siguió con su trabajo sin ningún inconveniente.

CAPTURA DE PANTALLA

Una vez que el video se hizo viral, cientos de personas se pronunciaron en redes sociales, asegurando que esta situación no debería pasar y que el colegiado no solo debería ser sancionado por la Comisión de Arbitraje, sino que también debe estar vetado de los juegos del Atlas en un largo tiempo.

Hasta el momento ninguno de los clubes ni la Comisión de Árbitros se han pronunciado al respecto, pero se espera que haya una respuesta pronto debido a la gravedad del asunto, pues los encargados de impartir justicia en el juego no deben tomar esa clase de actitudes.

Atlas sin liderato

La frustración que salió de las gradas no fue para menos, pues el equipo de Jalisco pasó de pelear por el liderato con América, Cruz Azul y Chivas a tener que pelear por recuperar el cuarto lugar o en su defecto no perder el quinto puesto en la última jornada del Apertura 2026.

El conjunto Rojinegro se medirá ante los Bravos de Juárez en el Olímpico Benito Juárez para la Jornada 17 del certamen, duelo que será crucial para el equipo de Crespo, pues para el equipo fronterizo será mero trámite, ya que están eliminados de la Liguilla al ser el último lugar de la tabla.